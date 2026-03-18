Um médico da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto é denunciado por assédio contra uma jovem de 18 anos, na tarde desta quarta-feira, 18, em Franca. Ele foi afastado de suas funções pela Prefeitura.
Após a denúncia, o médico foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca para prestar depoimento às autoridades competentes.
Afastado
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o afastamento e comunicou que um procedimento administrativo foi instaurado de forma imediata para apuração rigorosa dos fatos, para que as medidas cabíveis sejam adotadas.
A secretaria ainda ressaltou que não compactua com qualquer ato de desrespeito ou violência contra pacientes e reafirmou seu compromisso com um atendimento seguro, humanizado e ético.
Em atualização
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