18 de março de 2026
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URGENTE

Médico é acusado de assédio contra jovem em UPA de Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Policiais conversando com a jovem de 18 anos ainda dentro da UPA
Policiais conversando com a jovem de 18 anos ainda dentro da UPA

Um médico da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto é denunciado por assédio contra uma jovem de 18 anos, na tarde desta quarta-feira, 18, em Franca. Ele foi afastado de suas funções pela Prefeitura.

Após a denúncia, o médico foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca para prestar depoimento às autoridades competentes.

Afastado

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o afastamento e comunicou que um procedimento administrativo foi instaurado de forma imediata para apuração rigorosa dos fatos, para que as medidas cabíveis sejam adotadas.

A secretaria ainda ressaltou que não compactua com qualquer ato de desrespeito ou violência contra pacientes e reafirmou seu compromisso com um atendimento seguro, humanizado e ético.

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