Um médico da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto é denunciado por assédio contra uma jovem de 18 anos, na tarde desta quarta-feira, 18, em Franca. Ele foi afastado de suas funções pela Prefeitura.

Após a denúncia, o médico foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca para prestar depoimento às autoridades competentes.

Afastado

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o afastamento e comunicou que um procedimento administrativo foi instaurado de forma imediata para apuração rigorosa dos fatos, para que as medidas cabíveis sejam adotadas.