19 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SUSPEITO FORAGIDO

Mulher é esfaqueada por taxista, após anos de perseguição em MG

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Crime foi registrado por câmeras de segurança
Uma mulher de 27 anos foi vítima de um ataque brutal na noite dessa quarta-feira, 18, em Ibiraci (MG). O principal suspeito é um taxista que, segundo relatos, a perseguia há anos. A vítima foi atingida por diversas facadas enquanto estava sentada em frente à própria casa, como tinha o costume de fazer.

De acordo com informações, uma das facadas perfurou o pulmão da mulher. Ela foi socorrida em estado grave e encaminhada para a Santa Casa de Passos (MG), onde permanece internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Câmeras de segurança registraram toda a ação. As imagens mostram o momento em que o agressor se aproxima e ataca a vítima de forma repentina, sem chance de defesa.

Uma amiga próxima relatou que o suspeito, identificado como Nestor, perseguia a mulher há cerca de cinco anos, mesmo após diversas recusas.

“Eles não são parentes, não são nada. Ele pegou ela de surpresa. O problema do Nestor é o seguinte: há cinco anos atrás, ele já perseguia ela na rua. Ele dava as coisas para ela, no objetivo de conquistar ela. Com o tempo que foi passando, o que aconteceu? Ele começou a dar as coisas para ela por terceiras pessoas, mandava alguém entregar essas coisas. Tentou descobrir, conseguiu descobrir a chave PIX dela, mandava PIX para ela, mas sempre no objetivo de quê? De conquistar ela. E ela sempre deixou bem claro para ele que não queria nada com ele. Ela tem dois filhos pequenos para criar, ela é nova. Aí teve um dia aqui na porta da minha casa que ela falou para ele: ‘se você continuar, eu vou fazer um boletim de ocorrência contra você, cara, você não me deixa em paz’. Ele falou para ela: ‘eu vou preso, mas na hora que eu sair, eu te mato’. Aí ontem, ela estava sentada na calçada da porta de casa, ele veio e esfaqueou ela.”

Após o ataque, o suspeito fugiu e segue foragido. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. As imagens das câmeras de segurança já estão com as autoridades, que trabalham para localizar o agressor.

O caso é investigado como tentativa de feminicídio.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários