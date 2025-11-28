O primeiro povoado surgiu em uma área conhecida como Covas, que servia como ponto de parada para tropeiros e carreiros vindos de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, a caminho de Campinas (SP), em busca de sal. A viagem em carro de boi levava cerca de seis meses para ir e voltar. A antiga Igreja de Covas, onde esses viajantes costumavam descansar, fica hoje na região que corresponde ao bairro Miramontes, na zona Norte do município.

Ao longo de mais de dois séculos de história - incluindo o período anterior à sua elevação à categoria de cidade - o local recebeu diversos nomes. Em 1802, era conhecido como Bello Sertam da Estrada dos Goyazes. Dois anos depois, passou a se chamar Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Franca – Sertão do Rio Pardo. Em 1821, adotou o nome Vila Franca D’El Rey, que, em 1824, foi alterado para Vila Franca do Imperador. Finalmente, em 1856, tornou-se Cidade da Franca, até ser chamada simplesmente de Franca, como é conhecida hoje. O nome é uma homenagem ao general Antonio José da Franca e Horta, que foi governador da Província de São Paulo de 1802 a 1811. Extraoficialmente, o espaço já foi conhecido também como Sertão dos Capins Mimosos.

Franca do Imperador. Afinal, o imperador visitou a cidade?

Não há qualquer registro histórico de que Dom Pedro I tenha passado por Franca - e isso faz sentido. Em 1819, o vigário Joaquim Martins Ribeiro registrou que o povoado tinha apenas 132 habitantes, dos quais 43 eram escravos. A região era dominada por pastagens e vales profundos, como descreveu o explorador Auguste de Saint-Hilaire em relatório de 1818. A explicação para o nome da cidade é bem mais simples. Desde 1809, o Marquês de Alegrete e o Conde de Palma solicitavam ao Governo de São Paulo que Franca, na época freguesia, fosse elevada à condição de vila. Apenas em 21 de outubro de 1821 a criação da vila foi oficialmente pedida, mas a mudança só ocorreu de fato em 28 de novembro de 1824. Como o Brasil já era um Império, o nome Vila Franca d’El Rey foi substituído por Vila Franca do Imperador, em homenagem a Dom Pedro I. Assim, cai por terra o mito da visita imperial. O único membro da família real com passagem registrada pela cidade foi o Conde d’Eu, genro de Dom Pedro II, em 1888.

Bondinho em Franca?