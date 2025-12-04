Franca se despede nesta semana de um jovem cuja trajetória foi marcada pela resiliência e pelo carinho de todos que o cercavam. Paulo Silas Carboni Cintra, engenheiro de produção de 30 anos, morreu na noite dessa quarta-feira, 3, deixando familiares e uma vasta rede de amigos consternados.
Paulo travava uma corajosa batalha contra o câncer. Segundo informações apuradas pela equipe do portal GCN/Sampi, o engenheiro passava por um momento que sinalizava esperança: ele foi submetido a uma cirurgia para resolver uma inflamação em sua traqueia, causada por uma traqueostomia feita em outra cirurgia de aproximadamente um mês atrás para retirar o câncer. No entanto, durante o procedimento, Paulo sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.
Um exemplo de gentileza
Nas redes sociais e nos círculos de amizade, a notícia foi recebida com profundo pesar. Conhecido por seu jeito amável, Paulo é descrito por todos como uma pessoa "extremamente querida".
Relatos de amigos próximos e familiares destacam que, mesmo diante das dificuldades do tratamento, ele nunca perdeu a doçura. "Ele era amável, atencioso e sempre se preocupava com o próximo. Nunca vi ele reclamar, mesmo quando poderia. A sua ausência deixará um vazio imenso", comentou o irmão Luiz Junior Cintra.
A imagem de um homem jovem, cheio de vida e planos, contrasta agora com a saudade deixada por sua partida precoce, mas com a certeza que durante seus anos de vida, espalhou amor e carinho por onde passou.
Velório e sepultamento
De acordo com a nota de falecimento divulgada pela Assistência Familiar Funerária Francana, as últimas homenagens a Paulo Silas serão prestadas nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro.
- Velório: Acontecerá na sala 10 do Velório São Vicente, com início às 8h e encerramento às 15h.
- Sepultamento: O corpo será sepultado logo após o velório, no Cemitério da Saudade, em Franca.
