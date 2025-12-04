04 de dezembro de 2025
LUTO

Morre o engenheiro Paulo Silas Carboni Cintra, aos 30 anos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes Sociais
Paulo Silas Carboni Cintra, engenheiro de produção, morre aos 30 anos
Paulo Silas Carboni Cintra, engenheiro de produção, morre aos 30 anos

Franca se despede nesta semana de um jovem cuja trajetória foi marcada pela resiliência e pelo carinho de todos que o cercavam. Paulo Silas Carboni Cintra, engenheiro de produção de 30 anos, morreu na noite dessa quarta-feira, 3, deixando familiares e uma vasta rede de amigos consternados.

Paulo travava uma corajosa batalha contra o câncer. Segundo informações apuradas pela equipe do portal GCN/Sampi, o engenheiro passava por um momento que sinalizava esperança: ele foi submetido a uma cirurgia para resolver uma inflamação em sua traqueia, causada por uma traqueostomia feita em outra cirurgia de aproximadamente um mês atrás para retirar o câncer. No entanto, durante o procedimento, Paulo sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Um exemplo de gentileza

Nas redes sociais e nos círculos de amizade, a notícia foi recebida com profundo pesar. Conhecido por seu jeito amável, Paulo é descrito por todos como uma pessoa "extremamente querida".

Relatos de amigos próximos e familiares destacam que, mesmo diante das dificuldades do tratamento, ele nunca perdeu a doçura. "Ele era amável, atencioso e sempre se preocupava com o próximo. Nunca vi ele reclamar, mesmo quando poderia. A sua ausência deixará um vazio imenso", comentou o irmão Luiz Junior Cintra.

A imagem de um homem jovem, cheio de vida e planos, contrasta agora com a saudade deixada por sua partida precoce, mas com a certeza que durante seus anos de vida, espalhou amor e carinho por onde passou.

Velório e sepultamento

De acordo com a nota de falecimento divulgada pela Assistência Familiar Funerária Francana, as últimas homenagens a Paulo Silas serão prestadas nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro.

  • Velório: Acontecerá na sala 10 do Velório São Vicente, com início às 8h e encerramento às 15h.
  • Sepultamento: O corpo será sepultado logo após o velório, no Cemitério da Saudade, em Franca.

