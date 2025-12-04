Franca se despede nesta semana de um jovem cuja trajetória foi marcada pela resiliência e pelo carinho de todos que o cercavam. Paulo Silas Carboni Cintra, engenheiro de produção de 30 anos, morreu na noite dessa quarta-feira, 3, deixando familiares e uma vasta rede de amigos consternados.

Paulo travava uma corajosa batalha contra o câncer. Segundo informações apuradas pela equipe do portal GCN/Sampi, o engenheiro passava por um momento que sinalizava esperança: ele foi submetido a uma cirurgia para resolver uma inflamação em sua traqueia, causada por uma traqueostomia feita em outra cirurgia de aproximadamente um mês atrás para retirar o câncer. No entanto, durante o procedimento, Paulo sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Um exemplo de gentileza

Nas redes sociais e nos círculos de amizade, a notícia foi recebida com profundo pesar. Conhecido por seu jeito amável, Paulo é descrito por todos como uma pessoa "extremamente querida".