Ana Laura Silva Santos, de 21 anos, morreu nessa terça-feira, 2, após ser internada com fortes dores abdominais. Grávida de seis meses, ela precisou passar por um parto prematuro. O bebê também não resistiu.
Após os sintomas, Ana Laura procurou o pronto-socorro e foi encaminhada para a Santa Casa de Franca, onde foi internada. Foi necessário o parto antecipado e, no dia seguinte, o bebê, um menino que ganhou o nome de Arthur, não resistiu e morreu.
A jovem foi encaminhada para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde precisou retirar parte do fígado. Com os rins comprometidos, também foi necessária hemodiálise e intubação.
Na manhã dessa terça-feira, sem um diagnóstico conclusivo, a família foi informada de que a jovem precisaria passar por um transplante de fígado. Apesar de a operação ter sido realizada, Ana Laura não resistiu e morreu no mesmo dia devido a uma infecção.
'Menina sonhadora e sorridente'
A prima de Ana Laura, Regina Lúcia, disse que ela era o tipo de pessoa que iluminava o ambiente e fazia bem a quem estivesse por perto. "A Ana Laura era uma menina sonhadora, sorridente, que sempre nos encheu de orgulho. Ela sempre foi amiga de todos e, por onde passou, deixou somente coisas boas."
Regina lamentou a perda da prima e disse que Ana Laura aproveitou a vida de forma intensa. "É uma perda muito grande, não só para a família. Era uma pessoa doce, amável, linda por dentro e por fora. Viveu a vida intensamente", completou.
A mãe de Ana Laura, Alcileide Silva, disse que está arrasada e machucada com a perda precoce da filha e do neto.
Despedida
O velório será realizado nesta quinta-feira, 4, das 8h às 13h, na sala 11 do Velório São Vicente. O sepultamento será às 13h, no Jardim das Oliveiras.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.