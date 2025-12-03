A Polícia Civil de Morro Agudo prendeu, nessa terça-feira, 2, em Franca, um homem apontado como autor da tentativa de homicídio contra o comerciante de gás José Umberto Matos Torres, de 55 anos.

Wagner da Graça da Silva, 36, foi localizado no Jardim Lima e confessou aos investigadores que foi contratado para executar o crime.

Segundo a polícia, Wagner foi detido em sua residência e admitiu não apenas a participação na emboscada, mas também revelou que a arma utilizada teria sido descartada no Rio Sapucaí após o ataque.