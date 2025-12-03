A Polícia Civil de Morro Agudo prendeu, nessa terça-feira, 2, em Franca, um homem apontado como autor da tentativa de homicídio contra o comerciante de gás José Umberto Matos Torres, de 55 anos.
Wagner da Graça da Silva, 36, foi localizado no Jardim Lima e confessou aos investigadores que foi contratado para executar o crime.
Segundo a polícia, Wagner foi detido em sua residência e admitiu não apenas a participação na emboscada, mas também revelou que a arma utilizada teria sido descartada no Rio Sapucaí após o ataque.
Na casa dele, foi localizado um projétil de munição deflagrado, compatível com o mesmo que teria sido usado no atentado.
Mandante seria a namorada da vítima
As investigações apontam que Wagner foi contratado pela então namorada de José Umberto, Hildeane de Oliveira da Silva, 36, gerente de vendas. De acordo com a Polícia Civil, Hildeane teria planejado a morte do companheiro devido a dívidas que mantinha com ele — valores que não foram divulgados.
Hildeane foi presa em flagrante no dia crime, em 1° de novembro, e permanece detida na Cadeia Pública de São Joaquim da Barra. Ela e Wagner deverão responder por tentativa de homicídio.
O delegado João Batistucci Neto informou que Wagner passará por audiência de custódia nesta quarta-feira, 3.
Relembre o caso
A tentativa de homicídio ocorreu no último sábado, 1º, no Morrinho do Agudo, às margens da rodovia Altino Arantes (SP-351), em Morro Agudo.
Hildeane teria atraído o namorado ao local após inventar que seu carro apresentara um problema mecânico. José Umberto foi até a residência da suspeita, conversou com o sogro e seguiu com ele até o ponto indicado.
Ao chegarem, Hildeane chamou o pai, momento em que um homem armado — agora identificado como Wagner — saiu do matagal e disparou contra José Umberto. Mesmo baleado, o comerciante tentou reagir, mas foi esfaqueado dez vezes.
Apesar dos ferimentos, o comerciante conseguiu sobreviver.
O agressor fugiu levando o carro da vítima, carregado com nove botijões de gás e um celular de trabalho. Posteriormente, o carro foi localizado em São José da Bela Vista. O veículo de Hildeane foi encontrado danificado próximo ao local do crime, reforçando a suspeita de que ela teria ajudado a montar a emboscada.
Com a prisão do suposto executor, a Polícia Civil acredita ter esclarecido completamente o crime. As investigações seguem para concluir o inquérito.
Hildeane de Oliveira é acusada de mandar matar o namorado José Umberto
