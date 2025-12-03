03 de dezembro de 2025
NA REGIÃO SUL

Polícia Civil prende em Franca acusado de tentar matar empresário

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Polícia Civil
Wagner da Graça da Silva foi preso na própria residência e confessou o crime
Wagner da Graça da Silva foi preso na própria residência e confessou o crime

A Polícia Civil de Morro Agudo prendeu, nessa terça-feira, 2, em Franca, um homem apontado como autor da tentativa de homicídio contra o comerciante de gás José Umberto Matos Torres, de 55 anos.

Wagner da Graça da Silva, 36, foi localizado no Jardim Lima e confessou aos investigadores que foi contratado para executar o crime.

Segundo a polícia, Wagner foi detido em sua residência e admitiu não apenas a participação na emboscada, mas também revelou que a arma utilizada teria sido descartada no Rio Sapucaí após o ataque.

Na casa dele, foi localizado um projétil de munição deflagrado, compatível com o mesmo que teria sido usado no atentado.

Mandante seria a namorada da vítima

As investigações apontam que Wagner foi contratado pela então namorada de José Umberto, Hildeane de Oliveira da Silva, 36, gerente de vendas. De acordo com a Polícia Civil, Hildeane teria planejado a morte do companheiro devido a dívidas que mantinha com ele — valores que não foram divulgados.

Hildeane foi presa em flagrante no dia crime, em 1° de novembro, e permanece detida na Cadeia Pública de São Joaquim da Barra. Ela e Wagner deverão responder por tentativa de homicídio.

O delegado João Batistucci Neto informou que Wagner passará por audiência de custódia nesta quarta-feira, 3.

Relembre o caso

A tentativa de homicídio ocorreu no último sábado, 1º, no Morrinho do Agudo, às margens da rodovia Altino Arantes (SP-351), em Morro Agudo.

Hildeane teria atraído o namorado ao local após inventar que seu carro apresentara um problema mecânico. José Umberto foi até a residência da suspeita, conversou com o sogro e seguiu com ele até o ponto indicado.

Ao chegarem, Hildeane chamou o pai, momento em que um homem armado — agora identificado como Wagner — saiu do matagal e disparou contra José Umberto. Mesmo baleado, o comerciante tentou reagir, mas foi esfaqueado dez vezes.

Apesar dos ferimentos, o comerciante conseguiu sobreviver.

O agressor fugiu levando o carro da vítima, carregado com nove botijões de gás e um celular de trabalho. Posteriormente, o carro foi localizado em São José da Bela Vista. O veículo de Hildeane foi encontrado danificado próximo ao local do crime, reforçando a suspeita de que ela teria ajudado a montar a emboscada.

Com a prisão do suposto executor, a Polícia Civil acredita ter esclarecido completamente o crime. As investigações seguem para concluir o inquérito.

Hildeane de Oliveira é acusada de mandar matar o namorado José Umberto

