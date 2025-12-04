A rede Savegnago Supermercados colocou em prática uma mudança inédita em seu modelo de operação. A nova loja inaugurada em Indaiatuba, na última quinta-feira, 27, passou a adotar a escala de trabalho 5×2 para funcionários das áreas operacionais, substituindo o tradicional regime 6×1.
O formato, aplicado inicialmente como projeto-piloto, prevê cinco dias de trabalho seguidos por dois de descanso, mantendo a carga semanal de 44 horas. Para isso, a jornada diária foi ampliada de 7h20 para 8h48. A empresa afirma que a iniciativa busca melhorar o bem-estar dos colaboradores e reduzir a exaustão comum no varejo supermercadista.
Segundo o vice-presidente administrativo e financeiro da companhia, Beto Borsoni, o objetivo é avaliar o comportamento das equipes, os resultados operacionais e a aceitação do novo modelo. Apenas após essa análise, a rede decidirá se a escala será ampliada para outras unidades.
E em Franca?
A rede informou que a implantação da escala 5×2 em Indaiatuba, inaugurada em 27 de novembro, faz parte de um projeto-piloto ainda em fase de avaliação interna. Por enquanto, não há previsão de ampliação do modelo para outras unidades. Segundo o Savegnago, apenas após a análise dos resultados dessa primeira experiência é que a empresa decidirá se a nova jornada será estendida para demais lojas da rede.
Nova loja amplia presença no interior
A unidade inaugurada em Indaiatuba é a 63ª do grupo e recebeu investimento de R$ 54,6 milhões. O espaço tem 4,4 mil m² de área construída e conta com 14 checkouts, quatro self-checkouts e estacionamento para mais de 200 veículos. Cerca de 180 empregos diretos foram gerados.
O mix inclui padaria artesanal, açougue, hortifrúti, adega com mais de 500 rótulos e um espaço voltado exclusivamente para produtos saudáveis, como itens sem glúten, sem lactose e integrais. A loja também possui área gourmet e seção de laticínios ampliada.
A rede, que também administra as unidades Paulistão Atacadista, projeta chegar a 65 lojas Savegnago e 14 atacarejos até 2026, presentes em 22 cidades do interior paulista. Com esse avanço, novos municípios devem entrar no radar da empresa.
