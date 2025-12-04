A rede Savegnago Supermercados colocou em prática uma mudança inédita em seu modelo de operação. A nova loja inaugurada em Indaiatuba, na última quinta-feira, 27, passou a adotar a escala de trabalho 5×2 para funcionários das áreas operacionais, substituindo o tradicional regime 6×1.

O formato, aplicado inicialmente como projeto-piloto, prevê cinco dias de trabalho seguidos por dois de descanso, mantendo a carga semanal de 44 horas. Para isso, a jornada diária foi ampliada de 7h20 para 8h48. A empresa afirma que a iniciativa busca melhorar o bem-estar dos colaboradores e reduzir a exaustão comum no varejo supermercadista.

Segundo o vice-presidente administrativo e financeiro da companhia, Beto Borsoni, o objetivo é avaliar o comportamento das equipes, os resultados operacionais e a aceitação do novo modelo. Apenas após essa análise, a rede decidirá se a escala será ampliada para outras unidades.

E em Franca?