O corpo de Ana Laura Silva Santos, de 21 anos, foi velado na manhã desta quinta-feira, 4, no Velório São Vicente, em Franca. Após a cerimônia, um cortejo de motos acompanhou o trajeto até o Jardim das Oliveiras, onde ela foi sepultada.
Nas redes sociais, Ana Laura sempre compartilhava momentos ligados à vida sobre duas rodas. No início de 2024, ela registrou a compra de sua Honda CG 160 Fan e, desde então, passou a publicar com frequência vídeos e fotos mostrando a motocicleta.
Durante seu cortejo, motociclistas se reuniram à carreata de carros que tomou a avenida. Na porta do cemitério Jardim das Oliveiras, as pessoas ali reunidas prestaram sua última homenagem à jovem, acelerando suas motos.
Relembre o caso
Ana Laura estava grávida de seis meses e procurou atendimento após fortes dores abdominais, sendo internada na Santa Casa de Franca, onde precisou passar por um parto prematuro. O bebê, um menino chamado Arthur, não resistiu e morreu no dia seguinte.
Com o quadro agravado, Ana Laura foi transferida para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde teve parte do fígado removida e passou por hemodiálise e intubação.
Sem diagnóstico conclusivo, a equipe indicou um transplante de fígado, mas, mesmo após a cirurgia, ela morreu nessa terça-feira, 2, devido a uma infecção.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.