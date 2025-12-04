O corpo de Ana Laura Silva Santos, de 21 anos, foi velado na manhã desta quinta-feira, 4, no Velório São Vicente, em Franca. Após a cerimônia, um cortejo de motos acompanhou o trajeto até o Jardim das Oliveiras, onde ela foi sepultada.

Nas redes sociais, Ana Laura sempre compartilhava momentos ligados à vida sobre duas rodas. No início de 2024, ela registrou a compra de sua Honda CG 160 Fan e, desde então, passou a publicar com frequência vídeos e fotos mostrando a motocicleta.

Durante seu cortejo, motociclistas se reuniram à carreata de carros que tomou a avenida. Na porta do cemitério Jardim das Oliveiras, as pessoas ali reunidas prestaram sua última homenagem à jovem, acelerando suas motos.

Relembre o caso