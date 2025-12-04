04 de dezembro de 2025
ÚLTIMO ADEUS

Cortejo de motos marca despedida de jovem de 21 anos em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Redes sociais
Ana Laura Silva Santos, de 21 anos; cortejo de motos em frente ao Cemitério Jardim das Oliveiras
O corpo de Ana Laura Silva Santos, de 21 anos, foi velado na manhã desta quinta-feira, 4, no Velório São Vicente, em Franca. Após a cerimônia, um cortejo de motos acompanhou o trajeto até o Jardim das Oliveiras, onde ela foi sepultada.

Nas redes sociais, Ana Laura sempre compartilhava momentos ligados à vida sobre duas rodas. No início de 2024, ela registrou a compra de sua Honda CG 160 Fan e, desde então, passou a publicar com frequência vídeos e fotos mostrando a motocicleta.

Durante seu cortejo, motociclistas se reuniram à carreata de carros que tomou a avenida. Na porta do cemitério Jardim das Oliveiras, as pessoas ali reunidas prestaram sua última homenagem à jovem, acelerando suas motos.

Relembre o caso 

Ana Laura estava grávida de seis meses e procurou atendimento após fortes dores abdominais, sendo internada na Santa Casa de Franca, onde precisou passar por um parto prematuro. O bebê, um menino chamado Arthur, não resistiu e morreu no dia seguinte.

Com o quadro agravado, Ana Laura foi transferida para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde teve parte do fígado removida e passou por hemodiálise e intubação.

Sem diagnóstico conclusivo, a equipe indicou um transplante de fígado, mas, mesmo após a cirurgia, ela morreu nessa terça-feira, 2, devido a uma infecção.

Leia mais: Ana Laura, de 21 anos, e bebê morrem após parto prematuro

