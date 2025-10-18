Professor acusado de assédio mantém canal com debates e sátira

O professor Gabriel Cepaluni, que pediu afastamento médico da Unesp de Franca após denúncias de estudantes no início de setembro, é um dos apresentadores do canal Blablaciones, no YouTube. O espaço, criado em setembro de 2024, reúne conteúdos de caráter opinativo e satírico sobre política, cultura e acontecimentos internacionais. O canal conta atualmente com 4,11 mil inscritos e 546 vídeos publicados.

Os vídeos são conduzidos por Cepaluni e pelo personagem mascarado Dr. Miápicas, conhecido por comentários de tom crítico e satírico. Além dos debates políticos e culturais, o canal inclui vlogs e análises de temas atuais. As apresentações costumam ocorrer em tom descontraído, com títulos chamativos e o uso de Inteligência Artificial para atrair o público.

Em uma das publicações recentes, feita no dia 5 de outubro, o apresentador Dr. Miápicas comenta sobre o episódio de 2 de setembro, quando Cepaluni foi, na versão dele, impedido de entrar na sala de aula em meio a manifestações estudantis. Na gravação, o mascarado critica de forma contundente a postura dos estudantes e a universidade pública.