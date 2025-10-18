Professor acusado de assédio mantém canal com debates e sátira

O professor Gabriel Cepaluni, que pediu afastamento médico da Unesp de Franca após denúncias de estudantes no início de setembro, é um dos apresentadores do canal Blablaciones, no YouTube. O espaço, criado em setembro de 2024, reúne conteúdos de caráter opinativo e satírico sobre política, cultura e acontecimentos internacionais. O canal conta atualmente com 4,11 mil inscritos e 546 vídeos publicados.
Os vídeos são conduzidos por Cepaluni e pelo personagem mascarado Dr. Miápicas, conhecido por comentários de tom crítico e satírico. Além dos debates políticos e culturais, o canal inclui vlogs e análises de temas atuais. As apresentações costumam ocorrer em tom descontraído, com títulos chamativos e o uso de Inteligência Artificial para atrair o público.
Em uma das publicações recentes, feita no dia 5 de outubro, o apresentador Dr. Miápicas comenta sobre o episódio de 2 de setembro, quando Cepaluni foi, na versão dele, impedido de entrar na sala de aula em meio a manifestações estudantis. Na gravação, o mascarado critica de forma contundente a postura dos estudantes e a universidade pública.
“Aquele bando de primata que existe nessas universidades federais, por mim, já deveria ter acabado há muito tempo com essa galera aí. Esse pessoal que entra na universidade entra mais trouxa do que nunca, né? Mais infantil do que tudo. Usando chupeta, tão bem infantis. Boneco, bebê reborn, então, eles querem ser esse tipo de figura. A universidade já foi pro ralo faz muito tempo e a gente fica financiando esse tipo de criatura no mundo.”
Na descrição oficial, o canal afirma que os vídeos têm “caráter opinativo, educativo e satírico” e que “as análises e comentários aqui apresentados não representam notícias oficiais nem pretendem afirmar fatos sem comprovação”.
Caso Cepaluni
No dia 2 de setembro, estudantes da Unesp Franca realizaram uma manifestação no campus, impedindo o professor de ingressar em sala de aula. As manifestações foram motivadas por denúncias de assédio sexual e moral, apresentadas por alunas e alunos da instituição. O caso é alvo de investigação interna pela universidade.
O episódio ganhou repercussão nacional após ser citado pelo influenciador de direita Arthur Duval, em live no início de outubro. Desde então, estudantes, movimentos estudantis e a administração da universidade têm se manifestado de diferentes formas sobre o caso.
