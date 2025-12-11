Um homem de 23 anos e uma mulher de 22 foram presos na noite desta quarta-feira, 10, em Ribeirão Preto, suspeitos de cometer estupro contra uma menina de 3 anos. Segundo a Polícia Civil, a criança, filha da mulher, era abusada e os atos eram gravados em vídeo.
O caso foi descoberto depois que um homem, que mantinha um relacionamento extraconjugal com a mãe da vítima, encontrou conversas e registros no celular dela que indicavam os abusos. Assustado com o conteúdo, ele procurou a polícia e fez a denúncia formal.
Equipes da Polícia Civil foram até o endereço da família, onde encontraram o acusado com a menina de 3 anos e um bebê de 4 meses, filho do casal. Ele foi preso no local. A mãe foi localizada e detida no trabalho. Durante a ação, policiais apreenderam os celulares dos dois, onde foram encontrados vídeos dos crimes. Todo o material será submetido à perícia.
Inicialmente, o casal foi levado para a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Ribeirão Preto. Depois, o homem foi transferido para a Cadeia de Santa Rosa de Viterbo, enquanto a mulher permanece detida em Ribeirão, aguardando transferência para uma penitenciária feminina.
Em depoimento, o homem admitiu “que errou”, mas negou os abusos sexuais.
O Conselho Tutelar também foi acionado e as duas crianças foram entregues a familiares, onde permanecerão sob proteção enquanto o caso segue em investigação.
O casal responderá por estupro de vulnerável, além de produção e armazenamento de material infantil, crimes graves previstos no Código Penal e na legislação específica de proteção a menores.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.