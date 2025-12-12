A fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo interditou as bombas dos postos de combustíveis da rede Rodoil, em Franca. A empresa mantém dois estabelecimentos na cidade, um na avenida Hélio Palermo, no Parque São Jorge, e outro na avenida Chico Júlio, na Estação.

As bombas amanheceram fechadas nesta sexta-feira, 12, e permanecerão lacradas até que a situação seja regularizada.

Postos da rede são investigados por suposto envolvimento em um esquema bilionário de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis, além de envolvimento com uma organização criminosa.