A fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo interditou as bombas dos postos de combustíveis da rede Rodoil, em Franca. A empresa mantém dois estabelecimentos na cidade, um na avenida Hélio Palermo, no Parque São Jorge, e outro na avenida Chico Júlio, na Estação.
As bombas amanheceram fechadas nesta sexta-feira, 12, e permanecerão lacradas até que a situação seja regularizada.
Postos da rede são investigados por suposto envolvimento em um esquema bilionário de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis, além de envolvimento com uma organização criminosa.
A reportagem procurou a administração do Rodoil em Franca na manhã desta sexta-feira, para comentar sobre a fiscalização da Secretaria da Fazenda, mas obteve a informação de que os responsáveis pela empresa não ficam na cidade. De acordo com funcionários, o motivo da lacração seria pela expiração do prazo de inscrição estadual e que o atendimento ao público voltará ao normal assim que a documentação for regularizada.
De acordo com documentos obtidos pela reportagem, os dois estabelecimentos haviam sido notificados pela Delegacia Tributária de Ribeirão Preto, para regularização de sua inscrição estadual, o que não foi cumprido dentro dos 30 dias determinados. Com isso, os fiscais, com o apoio da Polícia Militar, lacraram as bombas nessa quinta-feira, 11.
O GCN/Sampi também teve acesso a um vídeo em que um cliente do posto da avenida Hélio Palermo solicita o cupom fiscal, mas o documento lhe é negado, sob alegação de que o sistema estaria fora do ar. Denúncias como essa também teriam chegado aos órgãos estaduais.
O estabelecimento divulgou um comunicado no painel eletrônico dos postos: “Estamos fechados temporariamente devido ao processo de recadastramento junto à Secretaria da Fazenda”.
O Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo) do Estado de São Paulo analisa a fiscalização nos estabelecimentos revendedores de combustíveis importante para resguardar o direito do consumidor e também dos revendedores que pagam seus impostos "numa área tão concorrida".
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo também foi procurada para esclarecer sobre a operação nos postos Rodoil de Franca, mas não respondeu até a publicação deste texto.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.