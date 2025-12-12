13 de dezembro de 2025
ARQUIVO GCN

Portal GCN registrou a evolução de Iranslav; despedida é nesta 6ª

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Arquivo/GCN
A trajetória de Iranslav Neoral, em fotos publicadas no Comércio da Franca e Portal GCN
A trajetória de Iranslav Neoral, em fotos publicadas no Comércio da Franca e Portal GCN

A morte de Iranslav Neoral, aos 24 anos, nessa quarta-feira, 10, comoveu a comunidade esportiva de Franca. O jovem atleta, que cresceu sobre o tatame e construiu uma trajetória vitoriosa no jiu-jítsu, teve sua carreira acompanhada de perto pelo Comércio da Franca e pelo Portal GCN, que registraram algumas de suas conquistas mais marcantes.

Nesta sexta-feira, 12, a cidade se despede não apenas de um lutador promissor, mas de um jovem dedicado, humilde e profundamente apaixonado pela arte marcial.

Leia mais:
Velório de jovem atleta Iranslav Neoral ocorre nesta quinta

A seguir, em ordem cronológica, alguns dos momentos mais significativos de sua carreira, em publicações no Comércio da Franca e no Portal GCN:

Os primeiros passos: 'nascido no tatame'

Iaroslav Neoral Filho e Iranslav Neoral, em matéria publicada em 2014 pelo 'Comércio da Franca'

As primeiras aparições de Iranslav no jornal datam de 2014, quando ele e o irmão, ainda adolescentes, foram apresentados ao público como jovens que literalmente haviam crescido treinando jiu-jítsu. Filhos do mestre Iaroslav Neoral, responsável por introduzir a modalidade em Franca, em meados dos anos 1990, os meninos começaram cedo: o irmão mais velho, Iaroslav Neoral Filho, aos 7 anos e Iranslav, aos 5.

Em 2009, disputaram o primeiro campeonato, em Franca. Perderam as lutas, mas ganharam algo maior: a certeza de que aquele esporte seria parte da vida deles. Sem patrocínio fixo, treinando diariamente e participando de competições regionais e nacionais, os irmãos já expressavam, ainda tão jovens, o sonho de disputar o Mundial nos Estados Unidos.

2015 – O talento que começava a ganhar forma

Miguel Medeiros e Iranslav Neoral mostram medalhas conquistadas na competição nacional em Barueri

Em março de 2015, Iranslav voltou às páginas do jornal ao conquistar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu, disputado em Barueri. Ainda na categoria infanto-juvenil, ele venceu duas lutas, incluindo a final por finalização, e se tornou bicampeão nacional.

À época, destacou a rotina intensa de treinos como diferencial diante dos adversários.

2017 – Consolidado entre os melhores da categoria

Iranslav Neoral, ao lado dos companheiros de pódio

O ano de 2017 marcou a consolidação de Iranslav como um dos principais atletas juvenis do Estado. Em agosto, ele foi destaque no Open de Jiu-Jítsu no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, quando subiu ao pódio em duas categorias: foi prata no jiu-jítsu tradicional e ouro no submission.

Dois meses depois, em outubro, brilhou novamente no Brasileiro da CBJJE, sagrou-se campeão da categoria leve juvenil e ajudou a equipe a trazer três medalhas de ouro para Franca.

Seu pai e treinador destacava, na época, que o desempenho dos jovens era fruto de disciplina, rotina dura de treinamentos e muita resiliência.

2018 – O auge: campeão mundial

Iran Neoral conquistou o título da categoria juvenil peso médio do Campeonato Mundial de Jiu-jítsu, realizado em São Paulo pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-jítsu Esportivo)

Em 2018, Iranslav alcançou o ponto mais alto de sua carreira registrada pelo jornal: o título de campeão mundial juvenil peso médio, em São Paulo.

Durante o campeonato, ele e o amigo Miguel Medeiros venceram quatro lutas cada um e dividiram a final, representando Franca e seus treinadores com orgulho.

Iranslav ficou no ponto mais alto do pódio e dedicou a conquista à família, aos colegas de treino e aos mestres que o acompanharam desde a infância, demonstração de gratidão que sempre marcou sua postura como atleta.

Técnicos e treinadores destacaram, naquele momento, não apenas o talento, mas a capacidade de absorver ensinamentos, a humildade e a disposição para evoluir, características que fizeram de Iranslav uma referência precoce no esporte local.

Também em 2018 Iranslav Neoral, com 16 anos, foi o primeiro colocado na categoria leve juvenil, trazendo a medalha para Franca.

Iranslav Neoral, 16, ficou em 1º na categoria leve juvenil 

