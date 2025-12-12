A morte de Iranslav Neoral, aos 24 anos, nessa quarta-feira, 10, comoveu a comunidade esportiva de Franca. O jovem atleta, que cresceu sobre o tatame e construiu uma trajetória vitoriosa no jiu-jítsu, teve sua carreira acompanhada de perto pelo Comércio da Franca e pelo Portal GCN, que registraram algumas de suas conquistas mais marcantes.

Nesta sexta-feira, 12, a cidade se despede não apenas de um lutador promissor, mas de um jovem dedicado, humilde e profundamente apaixonado pela arte marcial.

Leia mais:

