A morte de Iranslav Neoral, aos 24 anos, nessa quarta-feira, 10, comoveu a comunidade esportiva de Franca. O jovem atleta, que cresceu sobre o tatame e construiu uma trajetória vitoriosa no jiu-jítsu, teve sua carreira acompanhada de perto pelo Comércio da Franca e pelo Portal GCN, que registraram algumas de suas conquistas mais marcantes.
Nesta sexta-feira, 12, a cidade se despede não apenas de um lutador promissor, mas de um jovem dedicado, humilde e profundamente apaixonado pela arte marcial.
A seguir, em ordem cronológica, alguns dos momentos mais significativos de sua carreira, em publicações no Comércio da Franca e no Portal GCN:
Os primeiros passos: 'nascido no tatame'
Iaroslav Neoral Filho e Iranslav Neoral, em matéria publicada em 2014 pelo 'Comércio da Franca'
As primeiras aparições de Iranslav no jornal datam de 2014, quando ele e o irmão, ainda adolescentes, foram apresentados ao público como jovens que literalmente haviam crescido treinando jiu-jítsu. Filhos do mestre Iaroslav Neoral, responsável por introduzir a modalidade em Franca, em meados dos anos 1990, os meninos começaram cedo: o irmão mais velho, Iaroslav Neoral Filho, aos 7 anos e Iranslav, aos 5.
Em 2009, disputaram o primeiro campeonato, em Franca. Perderam as lutas, mas ganharam algo maior: a certeza de que aquele esporte seria parte da vida deles. Sem patrocínio fixo, treinando diariamente e participando de competições regionais e nacionais, os irmãos já expressavam, ainda tão jovens, o sonho de disputar o Mundial nos Estados Unidos.
2015 – O talento que começava a ganhar forma
Miguel Medeiros e Iranslav Neoral mostram medalhas conquistadas na competição nacional em Barueri
Em março de 2015, Iranslav voltou às páginas do jornal ao conquistar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu, disputado em Barueri. Ainda na categoria infanto-juvenil, ele venceu duas lutas, incluindo a final por finalização, e se tornou bicampeão nacional.
À época, destacou a rotina intensa de treinos como diferencial diante dos adversários.
2017 – Consolidado entre os melhores da categoria
Iranslav Neoral, ao lado dos companheiros de pódio
O ano de 2017 marcou a consolidação de Iranslav como um dos principais atletas juvenis do Estado. Em agosto, ele foi destaque no Open de Jiu-Jítsu no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, quando subiu ao pódio em duas categorias: foi prata no jiu-jítsu tradicional e ouro no submission.
Dois meses depois, em outubro, brilhou novamente no Brasileiro da CBJJE, sagrou-se campeão da categoria leve juvenil e ajudou a equipe a trazer três medalhas de ouro para Franca.
Seu pai e treinador destacava, na época, que o desempenho dos jovens era fruto de disciplina, rotina dura de treinamentos e muita resiliência.
2018 – O auge: campeão mundial
Iran Neoral conquistou o título da categoria juvenil peso médio do Campeonato Mundial de Jiu-jítsu, realizado em São Paulo pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-jítsu Esportivo)
Em 2018, Iranslav alcançou o ponto mais alto de sua carreira registrada pelo jornal: o título de campeão mundial juvenil peso médio, em São Paulo.
Durante o campeonato, ele e o amigo Miguel Medeiros venceram quatro lutas cada um e dividiram a final, representando Franca e seus treinadores com orgulho.
Iranslav ficou no ponto mais alto do pódio e dedicou a conquista à família, aos colegas de treino e aos mestres que o acompanharam desde a infância, demonstração de gratidão que sempre marcou sua postura como atleta.
Técnicos e treinadores destacaram, naquele momento, não apenas o talento, mas a capacidade de absorver ensinamentos, a humildade e a disposição para evoluir, características que fizeram de Iranslav uma referência precoce no esporte local.
Também em 2018 Iranslav Neoral, com 16 anos, foi o primeiro colocado na categoria leve juvenil, trazendo a medalha para Franca.
Iranslav Neoral, 16, ficou em 1º na categoria leve juvenil
