O velório do jovem Iranslav Neoral, de 24 anos, começará na noite desta quinta-feira, 11, a partir das 19h, no Memorial Nova Franca, localizado na rua São Paulo, 1.350, na Vila Aparecida, zona leste de Franca.
O sepultamento está marcado para esta sexta-feira, 12, às 10h, no Cemitério Jardim das Oliveiras. A cerimônia deve reunir familiares, colegas de treino e amigos que desejam prestar a última homenagem ao atleta, muito conhecido no meio esportivo da cidade.
Iranslav era integrante da Alicerci Escola de Jiu-Jítsu, onde treinava ao lado do pai e do irmão, e era descrito por pessoas próximas como dedicado, disciplinado e carismático.
Relembre o caso
O jovem morreu na manhã de quarta-feira, 10, após passar mal em Franca. Ele havia procurado atendimento inicialmente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, onde recebeu medicação e realizou exames.
De acordo com informações divulgadas pela unidade, não foram identificados sinais de infarto no primeiro atendimento.
Após retornar para casa, Iranslav voltou a sentir-se mal e foi novamente socorrido, sendo encaminhado à Santa Casa de Franca, onde sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu.
A causa oficial da morte ainda aguarda definição pelas autoridades responsáveis.
