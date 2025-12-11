O velório do jovem Iranslav Neoral, de 24 anos, começará na noite desta quinta-feira, 11, a partir das 19h, no Memorial Nova Franca, localizado na rua São Paulo, 1.350, na Vila Aparecida, zona leste de Franca.

O sepultamento está marcado para esta sexta-feira, 12, às 10h, no Cemitério Jardim das Oliveiras. A cerimônia deve reunir familiares, colegas de treino e amigos que desejam prestar a última homenagem ao atleta, muito conhecido no meio esportivo da cidade.

Iranslav era integrante da Alicerci Escola de Jiu-Jítsu, onde treinava ao lado do pai e do irmão, e era descrito por pessoas próximas como dedicado, disciplinado e carismático.

Relembre o caso