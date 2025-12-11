O empresário Maiky Entonny Venancio, de 35 anos, acusado de matar Alisson Wagner Nascimento, de 29 anos, durante uma festa em um rancho às margens do Rio Grande, na região de Sacramento (MG), em 2023, fugiu na manhã desta quinta-feira, 11, do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Ele estava preso desde fevereiro deste ano.

Imagens de uma câmera de segurança obtidas pelo g1 Vale mostraram o detento abrindo uma portinhola na parede. Em seguida, ele pegou um conjunto de roupas que estava dentro de um balde, vestiu tudo e, por fim, arrastou-se para fora pelo mesmo espaço estreito.

Segundo a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), Maiky trabalhava no preparo de refeições da unidade e acessou indevidamente a área externa do presídio por volta das 6h, conseguindo escapar.