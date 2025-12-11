O empresário Maiky Entonny Venancio, de 35 anos, acusado de matar Alisson Wagner Nascimento, de 29 anos, durante uma festa em um rancho às margens do Rio Grande, na região de Sacramento (MG), em 2023, fugiu na manhã desta quinta-feira, 11, do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Ele estava preso desde fevereiro deste ano.
Imagens de uma câmera de segurança obtidas pelo g1 Vale mostraram o detento abrindo uma portinhola na parede. Em seguida, ele pegou um conjunto de roupas que estava dentro de um balde, vestiu tudo e, por fim, arrastou-se para fora pelo mesmo espaço estreito.
Segundo a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), Maiky trabalhava no preparo de refeições da unidade e acessou indevidamente a área externa do presídio por volta das 6h, conseguindo escapar.
A Polícia Militar foi acionada imediatamente, e policiais penais fazem buscas no entorno do CDP. Também foi solicitado apoio da Rota (Ronda Ostensiva) para auxiliar nas diligências na região do litoral Norte, mas até o momento o homem não foi encontrado.
A SAP informou ainda que um procedimento interno foi instaurado para apurar responsabilidades e as circunstâncias da fuga. Além disso, o diretor da unidade foi exonerado no fim da tarde.
Maiky teria fugido pela porta da frente da unidade, o que também está sendo investigado.
Relembre o crime
A vítima, de 29 anos na época, foi assassinada em junho de 2023 com quatro tiros. Os disparos ocorreram durante uma festa de aniversário em um rancho às margens do Rio Grande.
Um grupo de amigos de Pedregulho havia alugado o rancho para a celebração. Durante a confraternização, teria ocorrido uma discussão envolvendo uma mulher. Em determinado momento, o homem sacou uma pistola de 9 milímetros e efetuou os disparos contra Alisson.
Ele foi socorrido e levado para Rifaina, mas não resistiu aos ferimentos. Outro rapaz, que também estava na festa, foi atingido na perna.
O autor dos disparos fugiu para Franca, onde o Chevrolet Cruze branco que dirigia foi encontrado horas depois do crime.
Como ocorreu a prisão
Após o crime, Maiky ficou foragido até fevereiro deste ano.
A mãe da vítima, Maria Isabel Izabel Nascimento, iniciou por conta própria uma investigação paralela e contratou um investigador particular.
Eles localizaram o acusado em Ilhabela (SP), onde ele trabalhava como vendedor ambulante em uma Volkswagen Kombi e utilizava documentos do irmão.
Maiky foi preso pela Polícia Civil e encaminhado ao CDP de Caraguatatuba (SP), de onde agora está foragido novamente.
Maria Isabel chegou a falar com o GCN após a prisão. "O coração está com o sentimento de dever cumprido, pois eu não ia deixar esse vagabundo ter feito tudo o que fez, tirar um pedaço da minha vida e passar impune. Sua hora chegou; demorou, mas chegou. Choro todos os dias com a falta do meu filho."
"Agora chegou a vez de quem te ama ver você pagar, chorar e passar pelo menos metade do que eu passei. Meu sentimento é de dever cumprido. Só gratidão a Deus e a Nossa Senhora por, em nenhum momento, terem me desamparado! A justiça divina de Deus não falha nunca!", completou.
A Polícia Penal e a PM seguem com as buscas.
