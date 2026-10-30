Cinco dias após o segundo turno das eleições presidenciais, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a comentar o resultado da disputa entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicações nas redes sociais, o parlamentar afirmou que ainda enfrenta dificuldades para assimilar a derrota do candidato apoiado por seu grupo político e descreveu o sentimento de parte dos eleitores como um período de luto.
A declaração foi feita nos stories do Instagram, onde Nikolas respondeu à mensagem de um seguidor sobre a repercussão do resultado eleitoral. Durante o desabafo, o deputado afirmou que tem encontrado manifestações semelhantes em diferentes lugares. “A sensação é de todos de bem nesse país. Todo lugar que eu vou é o mesmo sentimento: estamos de luto. Esse é o sentimento”, declarou.
Na sequência, o parlamentar afirmou que o resultado deve permanecer na memória de uma geração de eleitores. “Tem toda uma geração que não vai esquecer tão fácil o sentimento de pesar”, acrescentou.
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Deputado compara eleições de 2022 e 2026
Durante a manifestação, Nikolas também comparou o resultado da eleição de 2026 com a disputa presidencial de 2022, quando Lula venceu Jair Bolsonaro. Segundo o deputado, a derrota deste ano tem sido mais difícil de assimilar porque, na avaliação dele, havia uma expectativa diferente em relação ao resultado das urnas. “Em 2022 a gente era o azarão e estava preparado para perder, se perdesse. Nesse ano não tinha nenhum indicativo de que a gente perderia”, afirmou.
Na avaliação do parlamentar, a expectativa de vitória de Flávio Bolsonaro contribuiu para aumentar a frustração entre os apoiadores após a confirmação do resultado.
Em 2022, Lula venceu Jair Bolsonaro no segundo turno e retornou à Presidência da República. Na eleição de 2026, o atual presidente voltou a disputar o cargo, desta vez contra Flávio Bolsonaro, que não conseguiu vencer a votação.
Mensagem aos apoiadores
Com aproximadamente 26 milhões de seguidores no Instagram, Nikolas Ferreira também aproveitou a publicação para enviar uma mensagem aos eleitores que acompanharam a campanha e apoiaram Flávio Bolsonaro. “Que Deus os proteja”, declarou o deputado ao comentar o momento vivido após o resultado eleitoral.
O parlamentar ainda falou sobre os planos para os próximos dias e afirmou que pretende recuperar as forças, manter a confiança na vontade de Deus e continuar trabalhando.
A manifestação ocorre em meio às reações de integrantes e apoiadores do campo político ligado ao PL após a definição do resultado presidencial. Nas redes sociais, declarações de parlamentares e lideranças têm repercutido entre os eleitores e alimentado discussões sobre os próximos passos da oposição no cenário político nacional.