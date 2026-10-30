Cinco dias após o segundo turno das eleições presidenciais, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a comentar o resultado da disputa entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicações nas redes sociais, o parlamentar afirmou que ainda enfrenta dificuldades para assimilar a derrota do candidato apoiado por seu grupo político e descreveu o sentimento de parte dos eleitores como um período de luto.

A declaração foi feita nos stories do Instagram, onde Nikolas respondeu à mensagem de um seguidor sobre a repercussão do resultado eleitoral. Durante o desabafo, o deputado afirmou que tem encontrado manifestações semelhantes em diferentes lugares. “A sensação é de todos de bem nesse país. Todo lugar que eu vou é o mesmo sentimento: estamos de luto. Esse é o sentimento”, declarou.

Na sequência, o parlamentar afirmou que o resultado deve permanecer na memória de uma geração de eleitores. “Tem toda uma geração que não vai esquecer tão fácil o sentimento de pesar”, acrescentou.