O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evitou comentar a declaração do senador Flávio Bolsonaro (PL), que se apresentou inicialmente como “presidente eleito do Brasil” em uma carta divulgada nesta quarta-feira (28). Questionado sobre o assunto, o presidente americano afirmou que não pretende se envolver no caso, mas classificou a eleição brasileira como “muito estranha”.

“Não vou me envolver nisso”, disse Trump ao ser questionado sobre a declaração do parlamentar. O presidente também confirmou que o governo americano autorizou a entrada de Flávio no país.

A manifestação ocorreu após o senador deixar o Brasil e chegar aos Estados Unidos. Na carta, ele contestou o resultado das eleições e afirmou que pretende liderar a oposição brasileira a partir do exterior.