O calendário do Bolsa Família de novembro terá uma mudança importante: os depósitos serão realizados entre os dias 16 e 18, concentrando os pagamentos em apenas três datas. Com o cronograma especial, beneficiários com oito finais diferentes do Número de Identificação Social (NIS) receberão o dinheiro na mesma quarta-feira, dia 18.

A alteração faz parte de um calendário extraordinário estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). A medida busca antecipar o acesso ao benefício durante o período de maior impacto esperado do fenômeno climático El Niño sobre famílias em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o governo federal, a programação especial também contempla os pagamentos de outubro e dezembro de 2026. A mudança não modifica as regras de acesso ao programa nem os valores pagos às famílias.

Confira as datas do Bolsa Família em novembro