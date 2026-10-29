O Ministério Público do Trabalho (MPT) acionou a Justiça nesta quinta-feira (29) para que a Meta retire, em até 24 horas, publicações que incentivem práticas de assédio eleitoral contra trabalhadores. A ação envolve conteúdos divulgados no Instagram, Facebook e Threads, plataformas pertencentes à empresa norte-americana.

O órgão também solicita que a empresa seja condenada ao pagamento de R$ 50 milhões por danos morais coletivos. O pedido foi apresentado ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região e é assinado por sete procuradores do Trabalho.

A ação busca impedir a circulação de publicações que estimulem empregadores a vigiar, expor, deixar de contratar ou demitir funcionários em razão de suas preferências políticas ou do candidato em quem votaram. Segundo o MPT, os conteúdos identificados incentivam empresários a investigar o posicionamento político de seus empregados e adotar medidas contra aqueles que não compartilham das mesmas escolhas.