O Ministério Público do Trabalho (MPT) apura denúncias de assédio eleitoral contra uma academia de Piracicaba, suspeita de ameaçar demitir estagiários por divergências políticas. Outros dois estabelecimentos da cidade também são investigados por possíveis irregularidades relacionadas às escolhas eleitorais de funcionários durante o segundo turno das eleições de 2026.

Além da academia, as denúncias envolvem uma empresa de logística e um estacionamento. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados pelo órgão, já que os casos ainda estão em fase inicial de investigação.

Segundo os relatos recebidos pelo MPT, uma empresa do setor de logística teria informado que descontaria horas do banco de horas dos funcionários que se ausentaram para votar no domingo (25). No caso do estacionamento, trabalhadores teriam sido constrangidos por comentários depreciativos relacionados às suas posições políticas.

Ameaças e retaliações podem configurar crime