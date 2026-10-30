Oposição questiona programas, benefícios e uso de estruturas do governo durante a campanha; pelo menos 15 processos contra a chapa presidencial tramitam no TSE.

Pelo menos 15 Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) foram apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a chapa formada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo vice Geraldo Alckmin (PSB). As iniciativas, protocoladas principalmente por partidos e grupos de oposição, apontam possíveis abusos de poder político e econômico durante o período eleitoral de 2026.

As acusações envolvem decisões do governo federal, anúncios de programas sociais, mudanças tributárias e utilização de canais institucionais para divulgar ações da administração. Entre os episódios questionados estão uma homenagem a Lula no Carnaval do Rio de Janeiro, alterações nos preços dos combustíveis e o envio de mensagens a aposentados e beneficiários de serviços públicos.