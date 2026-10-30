A angústia toma conta de familiares e amigos de Renata Consalez Cruz, de 57 anos, que está desaparecida desde segunda-feira (26). Ela foi vista pela última vez na região central de Piracicaba e, desde então, não houve notícias sobre seu paradeiro.

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No momento em que desapareceu, Renata estava com um vestido branco. A falta de informações sobre onde ela possa estar aumenta a preocupação de pessoas próximas, que vivem dias de apreensão à espera de alguma notícia.