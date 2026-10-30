A angústia toma conta de familiares e amigos de Renata Consalez Cruz, de 57 anos, que está desaparecida desde segunda-feira (26). Ela foi vista pela última vez na região central de Piracicaba e, desde então, não houve notícias sobre seu paradeiro.
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No momento em que desapareceu, Renata estava com um vestido branco. A falta de informações sobre onde ela possa estar aumenta a preocupação de pessoas próximas, que vivem dias de apreensão à espera de alguma notícia.
O caso já foi registrado por meio de boletim de ocorrência na DEIC. Desde então, a equipe especializada em pessoas desaparecidas, vinculada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), realiza diligências para tentar localizar a mulher e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.
As buscas também mobilizaram a Guarda Civil Municipal de Capivari, que esteve em Piracicaba com um cão farejador altamente treinado para auxiliar os trabalhos de localização.
Enquanto as equipes policiais seguem nas diligências, familiares e amigos mantêm a esperança de encontrar Renata. Cada informação pode ser importante para ajudar a reconstruir seus últimos passos e contribuir para que ela seja localizada.
Como ajudar
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Renata Consalez Cruz deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo telefone 190.
A colaboração da população pode ser fundamental neste Mulher desaparece no centro e polícia faz buscas em Piracicaba