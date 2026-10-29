O governo federal deve definir ainda nesta semana as alíquotas do Imposto Seletivo, conhecido popularmente como “imposto do pecado”. A informação foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. A nova tributação pode encarecer produtos como cigarros, bebidas alcoólicas, refrigerantes e determinados veículos, dependendo dos percentuais estabelecidos.

Criado pela reforma tributária aprovada em 2023, o Imposto Seletivo tem como objetivo desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. O tributo também assumirá parte da função atualmente exercida pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Apesar da justificativa de reduzir o consumo desses produtos, a nova cobrança também representa uma fonte de arrecadação para o governo. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2027, encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional no fim de agosto, prevê R$ 41,9 bilhões em receitas provenientes do imposto.

Quando a cobrança começa?