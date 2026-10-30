As principais rodovias da região de Piracicaba (SP) devem receber aproximadamente 343 mil veículos durante o feriado prolongado de Finados, celebrado na segunda-feira (2). A movimentação começa nesta sexta-feira (30) e deve se intensificar em diferentes períodos ao longo do fim de semana, principalmente nos horários de saída e retorno dos motoristas.

Além das estradas, os terminais rodoviários de Piracicaba e Limeira também esperam aumento no fluxo de passageiros. Em Piracicaba, a estimativa é de que cerca de 30 mil pessoas passem pela rodoviária durante o período. Já em Limeira, a previsão é de crescimento de 30% na movimentação em comparação com os dias habituais.

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