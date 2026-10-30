As principais rodovias da região de Piracicaba (SP) devem receber aproximadamente 343 mil veículos durante o feriado prolongado de Finados, celebrado na segunda-feira (2). A movimentação começa nesta sexta-feira (30) e deve se intensificar em diferentes períodos ao longo do fim de semana, principalmente nos horários de saída e retorno dos motoristas.
Além das estradas, os terminais rodoviários de Piracicaba e Limeira também esperam aumento no fluxo de passageiros. Em Piracicaba, a estimativa é de que cerca de 30 mil pessoas passem pela rodoviária durante o período. Já em Limeira, a previsão é de crescimento de 30% na movimentação em comparação com os dias habituais.
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Rodovias da região
A concessionária Eixo SP, responsável por trechos das rodovias Geraldo de Barros (SP-304), Hermínio Petrin (SP-308), Irineu Penteado (SP-191) e Washington Luís (SP-310), prevê a circulação de 160 mil veículos entre a tarde de sexta-feira (30) e a tarde de segunda-feira (2), considerando os trechos sob sua administração.
O volume representa um aumento de aproximadamente 20% em relação aos dias normais.
Segundo a concessionária, os períodos de maior movimento devem ser:
- Sexta-feira (30): das 16h às 21h;
- Sábado (31): das 7h às 12h;
- Segunda-feira (2): das 14h às 22h.
Para melhorar as condições de tráfego, a empresa suspendeu obras e intervenções que possam provocar lentidão nas pistas. A restrição começou nesta sexta-feira, após as 12h, e segue até terça-feira, às 12h. Apenas serviços emergenciais serão mantidos.
Rodovias do Tietê
Na área de concessão da Rodovias do Tietê, a previsão é de que 72 mil veículos circulem pela Rodovia Comendador Mário Dedini (SP-308), conhecida como Rodovia do Açúcar. Já a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) deve receber aproximadamente 45 mil veículos.
Os horários de maior movimento previstos pela concessionária são:
- Sexta-feira (30): das 16h às 21h;
- Sábado (31): das 6h às 11h;
- Segunda-feira (2): das 16h às 20h.
A concessionária informou que manterá equipes de atendimento, com guinchos e ambulâncias distribuídos ao longo das rodovias para prestar assistência aos motoristas em situações de emergência.
Via Colinas
A Via Colinas estima que aproximadamente 66 mil veículos passem pelo trecho da SP-127, formado pelas rodovias Fausto Santomauro, Cornélio Pires e Antônio Romano Schincariol.
O trecho contempla municípios como Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras.
De acordo com a concessionária, os períodos de maior movimentação devem ser:
- Sexta-feira (30): das 18h à meia-noite;
- Sábado (31): das 6h às 12h;
- Segunda-feira (2): das 12h às 22h.
Recomendações para viajar com segurança
Com o aumento esperado no fluxo de veículos, as concessionárias reforçam a importância dos cuidados antes e durante a viagem.
Entre as orientações estão realizar a manutenção preventiva do veículo, verificar se a documentação do automóvel e do condutor está regularizada, utilizar o cinto de segurança e respeitar os limites de velocidade.
Também é recomendado não consumir bebidas alcoólicas antes ou durante a viagem, evitar o uso do celular ao volante e realizar ultrapassagens somente em locais permitidos. O acostamento deve ser utilizado exclusivamente em situações de emergência.
Antes de sair de casa, os motoristas devem conferir o nível do óleo e da água, a calibragem dos pneus, o alinhamento e o balanceamento, além do funcionamento dos freios, das luzes e dos equipamentos de sinalização.
Rodoviária de Piracicaba espera 30 mil passageiros
O movimento também deve aumentar no transporte rodoviário. Segundo estimativa da Associação Piracicabana das Empresas de Auto Ônibus (Apeao), aproximadamente 30 mil pessoas devem passar pela Rodoviária de Piracicaba entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2).
Entre os destinos mais procurados estão a capital paulista, cidades do interior e o litoral de São Paulo, municípios do estado do Rio de Janeiro, cidades do interior do Paraná, Curitiba e Belo Horizonte.
Para evitar contratempos, a administração do terminal orienta os passageiros a chegarem com pelo menos 30 minutos de antecedência, conferirem a empresa responsável pela viagem, o horário e o local de embarque.
Também é necessário apresentar documento oficial de identificação original, inclusive para crianças.
No caso de menores de 16 anos, a viagem deve ocorrer acompanhada dos pais ou responsáveis. Caso o adolescente viaje sozinho, será necessária autorização assinada por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal, com firma reconhecida.
Limeira prevê aumento de 30% no fluxo de passageiros
Em Limeira, o movimento na rodoviária também deve crescer durante o feriado prolongado. Segundo levantamento da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, realizado com as empresas que operam no terminal, a expectativa é de aumento de 30% no fluxo de passageiros.
Os períodos de maior movimentação devem ocorrer entre sexta-feira (30) e sábado (31), além de segunda-feira (2), quando são esperados os passageiros que retornam do feriado.
Entre os destinos mais procurados estão cidades de Minas Gerais e da Bahia, além de Campinas, Rio de Janeiro e São Paulo.
A administração recomenda que os passageiros adquiram as passagens com antecedência e cheguem mais cedo ao terminal para evitar filas e imprevistos durante o embarque.