A Estação da Paulista, em Piracicaba, recebe neste domingo (1º), às 11h, um concerto gratuito da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP). A apresentação, intitulada "Concerto de Primavera", reúne sete obras conhecidas da música erudita mundial e será realizada ao ar livre, com entrada livre para o público. Não é necessário retirar ingressos antecipadamente.

Sob a regência do maestro Ivan Bueno, o programa inclui composições de nomes como Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Edvard Grieg, Jean Sibelius e Edward Elgar. A proposta é oferecer uma experiência musical diversificada, com melodias delicadas, valsas e marchas de forte energia orquestral. Entre os destaques está O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, uma das obras mais conhecidas do balé clássico. O repertório também apresenta Amanhecer, da suíte Peer-Gynt nº 1, de Grieg, composição marcada por uma melodia suave que evoca o nascimento do dia e o despertar da natureza.

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