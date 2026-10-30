A Estação da Paulista, em Piracicaba, recebe neste domingo (1º), às 11h, um concerto gratuito da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP). A apresentação, intitulada "Concerto de Primavera", reúne sete obras conhecidas da música erudita mundial e será realizada ao ar livre, com entrada livre para o público. Não é necessário retirar ingressos antecipadamente.
Sob a regência do maestro Ivan Bueno, o programa inclui composições de nomes como Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Edvard Grieg, Jean Sibelius e Edward Elgar. A proposta é oferecer uma experiência musical diversificada, com melodias delicadas, valsas e marchas de forte energia orquestral. Entre os destaques está O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, uma das obras mais conhecidas do balé clássico. O repertório também apresenta Amanhecer, da suíte Peer-Gynt nº 1, de Grieg, composição marcada por uma melodia suave que evoca o nascimento do dia e o despertar da natureza.
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A seleção inclui ainda a Valsa dos Patinadores, de Émile Waldteufel, conhecida pelo ritmo elegante que remete aos movimentos dos patinadores no gelo. Outra composição é Pomp and Circumstance, de Edward Elgar, marcha cuja seção central, Land of Hope and Glory, ficou especialmente conhecida por sua utilização em cerimônias de formatura.
O público também poderá acompanhar a marcha Karélia, de Jean Sibelius, a dramática Marcha Eslava, de Tchaikovsky, e a abertura da opereta Cavalaria Ligeira, de Franz von Suppé, marcada pelo ritmo acelerado e pela sonoridade dos metais. Os arranjos e adaptações do repertório foram desenvolvidos pelo próprio Ivan Bueno, com o objetivo de preservar as características das composições originais e adaptá-las à formação da orquestra. Segundo o maestro, a seleção combina diferentes estilos e permite aproximar a música erudita de públicos variados.
A apresentação integra a programação cultural de Piracicaba e é uma opção gratuita para quem deseja aproveitar a manhã de domingo com música ao ar livre. A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e do Instituto APEC, com produção da Investe Cultura.