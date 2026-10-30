O Colégio Técnico e Industrial de Piracicaba (Cotip) está com inscrições abertas para concurso público que oferece cinco vagas para professores. As oportunidades são para profissionais com formação em diferentes áreas, com remuneração de R$ 36,90 por hora/aula e contratação por prazo determinado, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
As vagas são distribuídas entre o curso Técnico em Mecatrônica, na disciplina de Eletrônica, e o Ensino Médio, nas áreas de Geografia, História, Arte e Língua Estrangeira Moderna – Inglês. Há uma oportunidade para cada disciplina.
Os interessados podem se inscrever até 26 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep). Para localizar o processo seletivo, é necessário acessar o menu Concursos e Licitações e, em seguida, Concursos Públicos. A taxa de inscrição é de R$ 79,27.
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Requisitos e etapas do concurso
Para concorrer à vaga de Eletrônica, é necessário ter graduação em Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica. Para Geografia e História, é exigida licenciatura nas respectivas áreas. Já para Arte, são aceitas licenciaturas em Educação Artística ou Arte, nas linguagens previstas no edital. Na disciplina de Inglês, o requisito é graduação em Letras com habilitação em Língua Inglesa.
O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira é uma prova escrita de múltipla escolha, com questões sobre os conteúdos programáticos de cada disciplina. A avaliação está marcada para 30 de novembro, das 13h às 16h, no campus da instituição. O gabarito tem divulgação prevista para 1º de dezembro. A segunda fase será uma prova prática, na modalidade de aula expositiva, prevista para 10 de dezembro, também no campus do Cotip. Os candidatos devem consultar o Edital nº 08/2026 para conferir os conteúdos exigidos, os critérios de avaliação e as demais orientações do processo seletivo.
O início das atividades dos profissionais aprovados ocorrerá após a assinatura do contrato de trabalho. Outras informações sobre as vagas, os requisitos e as etapas da seleção estão disponíveis no edital, publicado no site da Fumep.