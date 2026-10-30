O Colégio Técnico e Industrial de Piracicaba (Cotip) está com inscrições abertas para concurso público que oferece cinco vagas para professores. As oportunidades são para profissionais com formação em diferentes áreas, com remuneração de R$ 36,90 por hora/aula e contratação por prazo determinado, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

As vagas são distribuídas entre o curso Técnico em Mecatrônica, na disciplina de Eletrônica, e o Ensino Médio, nas áreas de Geografia, História, Arte e Língua Estrangeira Moderna – Inglês. Há uma oportunidade para cada disciplina.

Os interessados podem se inscrever até 26 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep). Para localizar o processo seletivo, é necessário acessar o menu Concursos e Licitações e, em seguida, Concursos Públicos. A taxa de inscrição é de R$ 79,27.