Terminam na próxima terça-feira (3) as inscrições para o processo seletivo de professores substitutos temporários da rede municipal de Piracicaba. São 120 vagas disponíveis, além de cadastro reserva, para candidatos com Licenciatura em Pedagogia. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, com taxa de R$ 66,90.
Do total de oportunidades, 70 são destinadas ao cargo de professor substituto de Educação Infantil e outras 50 para Ensino Fundamental. A carga horária prevista para as duas funções é de 150 horas mensais. A contratação será temporária, para atender às necessidades das unidades da rede municipal de Educação.
As inscrições devem ser feitas pelo site do Avança SP, responsável pela organização e aplicação da seleção. O processo exige formação em Licenciatura em Pedagogia, conforme os critérios estabelecidos no edital. O prazo não será prorrogado, portanto, os candidatos devem ficar atentos à data de encerramento.
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Como será a seleção
A prova objetiva está prevista para 29 de novembro, às 9h, com duração de quatro horas. O exame terá 50 questões, distribuídas entre Língua Portuguesa, com dez perguntas; Matemática e Raciocínio Lógico, também com dez; e Conhecimentos Específicos, com 30 questões sobre conteúdos pedagógicos e legislação.
O processo seletivo também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos autodeclarados afrodescendentes. Para Educação Infantil, são quatro vagas destinadas a PcD e 14 a afrodescendentes. Já para Ensino Fundamental, são três vagas para PcD e dez para afrodescendentes.
A seleção busca formar um quadro de professores substitutos para atender às demandas das escolas municipais e garantir a continuidade das atividades pedagógicas. As contratações serão realizadas conforme a necessidade da rede de ensino.
O edital completo, com os requisitos, as atribuições dos cargos e demais orientações, está disponível no Diário Oficial de Piracicaba e no site do Avança SP, onde também devem ser feitas as inscrições.