Terminam na próxima terça-feira (3) as inscrições para o processo seletivo de professores substitutos temporários da rede municipal de Piracicaba. São 120 vagas disponíveis, além de cadastro reserva, para candidatos com Licenciatura em Pedagogia. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, com taxa de R$ 66,90.

Do total de oportunidades, 70 são destinadas ao cargo de professor substituto de Educação Infantil e outras 50 para Ensino Fundamental. A carga horária prevista para as duas funções é de 150 horas mensais. A contratação será temporária, para atender às necessidades das unidades da rede municipal de Educação.