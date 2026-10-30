A taxa de desemprego no Brasil recuou para 5,2% no trimestre encerrado em setembro, ante 5,4% no período concluído em junho. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representa o menor índice já registrado para esse intervalo desde o início da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), em 2012.

O percentual ficou em linha com a expectativa dos analistas do mercado financeiro, que projetavam uma taxa de 5,2%, segundo a mediana das estimativas reunidas pela agência Bloomberg.

Pelos critérios utilizados pelo IBGE, uma pessoa com 14 anos ou mais só é considerada desempregada quando não possui trabalho, está disponível para assumir uma vaga e tomou alguma iniciativa para procurar emprego. Portanto, quem não trabalha, mas também não busca uma ocupação, não entra no cálculo da desocupação.

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