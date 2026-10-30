O papa Leão XIV solicitou uma cédula para votar nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, previstas para 3 de novembro. O pontífice, que continua registrado como eleitor no estado de Illinois, pediu o documento para participar da votação por correspondência diretamente do Vaticano.

A solicitação foi feita em 3 de outubro, sob seu nome de batismo, Robert Francis Prevost, e confirmada pelo cartório eleitoral do condado de Will ao jornal Chicago Sun-Times. Apesar do pedido, as autoridades informaram que ainda não receberam a cédula preenchida. Portanto, não há confirmação de que o papa tenha efetivamente votado.

Caso envie o voto, Leão XIV poderá se tornar o primeiro pontífice em exercício conhecido a participar de uma eleição nos Estados Unidos. Ele é o primeiro papa nascido em território norte-americano e mantém a cidadania do país.