O papa Leão XIV solicitou uma cédula para votar nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, previstas para 3 de novembro. O pontífice, que continua registrado como eleitor no estado de Illinois, pediu o documento para participar da votação por correspondência diretamente do Vaticano.
A solicitação foi feita em 3 de outubro, sob seu nome de batismo, Robert Francis Prevost, e confirmada pelo cartório eleitoral do condado de Will ao jornal Chicago Sun-Times. Apesar do pedido, as autoridades informaram que ainda não receberam a cédula preenchida. Portanto, não há confirmação de que o papa tenha efetivamente votado.
Caso envie o voto, Leão XIV poderá se tornar o primeiro pontífice em exercício conhecido a participar de uma eleição nos Estados Unidos. Ele é o primeiro papa nascido em território norte-americano e mantém a cidadania do país.
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Histórico de participação nas eleições
Registros eleitorais mostram que Prevost já participou de diferentes eleições antes de assumir o papado. Ele votou nas eleições gerais de 2012, 2014, 2018 e 2024, além de ter participado de primárias partidárias em outros anos.
Nos Estados Unidos, o sistema eleitoral de Illinois não exige que os eleitores se registrem formalmente como integrantes de um partido político. Nas eleições primárias, cada pessoa pode escolher em qual disputa partidária deseja votar.
O pedido de uma cédula por correspondência permite que o pontífice participe da eleição mesmo estando fora do território norte-americano. A legislação estadual permite que eleitores registrados solicitem o voto pelo correio, enquanto regras federais também garantem mecanismos de votação para cidadãos dos Estados Unidos que vivem no exterior.
Eleição terá disputa pelo Senado e governo de Illinois
A cédula solicitada pelo papa inclui disputas estaduais e federais. Uma delas é a eleição para o Senado, na qual a democrata Juliana Stratton, atual vice-governadora de Illinois, concorre à vaga do senador Dick Durbin, que está se aposentando.
Outra disputa envolve o governador JB Pritzker, que busca a reeleição para um terceiro mandato. Caso consiga, poderá se tornar o primeiro democrata a conquistar três mandatos como governador de Illinois.
As eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, acontecem na metade do período presidencial e renovam todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes, além de aproximadamente um terço das cadeiras do Senado. Também são realizadas disputas estaduais e locais.
Relação com Donald Trump
Desde que assumiu o comando da Igreja Católica, Leão XIV também se manifestou sobre decisões e políticas do governo do presidente Donald Trump, especialmente em relação à imigração e aos conflitos internacionais.
Em abril, os dois protagonizaram um desentendimento público depois que o pontífice defendeu a paz diante da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Na ocasião, Trump criticou o papa nas redes sociais, classificando-o como “fraco no combate ao crime” e “péssimo para a política externa”. Leão XIV respondeu que não tinha medo do governo norte-americano e afirmou que continuaria defendendo a paz.
A eventual participação do pontífice nas eleições chama a atenção por reunir duas circunstâncias incomuns: a condição de chefe da Igreja Católica e a permanência de seu registro eleitoral nos Estados Unidos. Até o momento, porém, o cartório eleitoral ainda não confirmou o recebimento da cédula preenchida.