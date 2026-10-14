14 de outubro de 2026
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BOLETIM MÉDICO

Papa Leão XIV começa a caminhar após cirurgia no pulmão

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Vaticano informa que Leão XIV apresenta evolução pós-operatória dentro do esperado e já iniciou sessões de fisioterapia respiratória.
Vaticano informa que Leão XIV apresenta evolução pós-operatória dentro do esperado e já iniciou sessões de fisioterapia respiratória.

O papa Leão XIV iniciou a recuperação após passar por uma cirurgia para retirar um tumor cancerígeno no pulmão direito. Nesta quarta-feira (14), um dia depois do procedimento, o pontífice já caminhava pelo quarto no Hospital Gemelli, em Roma, e retomou a alimentação. Segundo o boletim divulgado pelo Vaticano, a evolução clínica está dentro do esperado para o período pós-operatório.

Aos 71 anos, Leão XIV também começou a fazer fisioterapia respiratória, etapa importante do acompanhamento após a intervenção pulmonar. Os exames de sangue e a radiografia do tórax apresentaram resultados considerados compatíveis com a recuperação prevista pelos médicos, sem alterações que indicassem complicações no período relatado.

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Diagnóstico e próximos passos da recuperação

A cirurgia ocorreu na terça-feira (13), durou cerca de 90 minutos e envolveu a retirada de parte do pulmão direito. A análise do material removido confirmou um adenocarcinoma, tipo de câncer que se origina em células glandulares. Conforme as informações divulgadas pelo Vaticano, o tumor foi identificado em estágio inicial e estava localizado, mas ainda são aguardados exames que poderão esclarecer se a doença se espalhou para outras regiões do organismo.

A previsão inicial é que o pontífice permaneça internado por aproximadamente uma semana no Hospital Gemelli, onde está acomodado no décimo andar. Os compromissos públicos foram cancelados até 20 de outubro para permitir que ele se concentre na recuperação. A duração da internação e o retorno à agenda dependerão da evolução clínica e das orientações da equipe médica.

Esta é a primeira internação de Leão XIV desde sua eleição, em maio de 2025. Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, ele se tornou o primeiro norte-americano a assumir o papado e passou cerca de duas décadas como missionário no Peru. A viagem prevista para novembro ao Uruguai, à Argentina e ao Peru também poderá ser afetada pelo período de recuperação, embora o Vaticano ainda não tenha anunciado mudanças no roteiro.

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