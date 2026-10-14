O papa Leão XIV iniciou a recuperação após passar por uma cirurgia para retirar um tumor cancerígeno no pulmão direito. Nesta quarta-feira (14), um dia depois do procedimento, o pontífice já caminhava pelo quarto no Hospital Gemelli, em Roma, e retomou a alimentação. Segundo o boletim divulgado pelo Vaticano, a evolução clínica está dentro do esperado para o período pós-operatório.

Aos 71 anos, Leão XIV também começou a fazer fisioterapia respiratória, etapa importante do acompanhamento após a intervenção pulmonar. Os exames de sangue e a radiografia do tórax apresentaram resultados considerados compatíveis com a recuperação prevista pelos médicos, sem alterações que indicassem complicações no período relatado.

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Diagnóstico e próximos passos da recuperação