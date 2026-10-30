Cansaço frequente, falta de disposição, anemia e até formigamento nas mãos e nos pés podem ter relação com a deficiência de vitaminas do complexo B. Essenciais para diversas funções do organismo, esses nutrientes participam do metabolismo, ajudam na formação das células do sangue e contribuem para o funcionamento adequado do sistema nervoso.
O complexo B é formado por oito vitaminas: B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (ácido pantotênico), B6 (piridoxina), B7 (biotina), B9 (folato ou ácido fólico) e B12 (cobalamina). Embora atuem em conjunto, cada uma desempenha funções específicas e a falta de um nutriente não significa, necessariamente, deficiência dos demais.
VEJA MAIS :
Para que servem as vitaminas do complexo B?
As vitaminas do grupo B ajudam o organismo a transformar os alimentos em energia. Também participam de processos importantes para a manutenção das células, a produção de substâncias químicas do cérebro e a formação das células sanguíneas.
A vitamina B1 contribui para o metabolismo dos carboidratos e para o funcionamento dos nervos e músculos. A B2 participa da produção de energia e da manutenção das células. Já a B3 auxilia no aproveitamento dos nutrientes e também atua na saúde da pele e do sistema nervoso.
A B5 participa da produção de substâncias essenciais ao metabolismo. A B6 tem papel importante no processamento das proteínas, na produção de neurotransmissores e na formação da hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue.
A biotina, conhecida como vitamina B7, auxilia no metabolismo de gorduras, proteínas e carboidratos. A B9 é fundamental para a produção do DNA e das células sanguíneas, além de ter papel importante durante a gestação, especialmente no desenvolvimento do sistema nervoso do bebê.
A B12, por sua vez, contribui para a formação das células do sangue e para a manutenção do sistema nervoso. Sua deficiência merece atenção porque pode provocar anemia e alterações neurológicas.
O que a falta dessas vitaminas pode causar?
Os sintomas variam de acordo com o nutriente em falta e com a intensidade da deficiência. Entre as manifestações possíveis estão cansaço, fraqueza, falta de energia, alterações na pele, lesões na boca, dificuldade de concentração e mudanças de humor.
A deficiência de B9 e B12 pode provocar anemia megaloblástica, condição em que o organismo produz glóbulos vermelhos maiores do que o normal e que não funcionam adequadamente. Como essas células transportam oxigênio pelo corpo, a alteração pode causar fadiga, palidez e fraqueza.
No caso da vitamina B12, a deficiência também pode afetar diretamente os nervos. Formigamento nas mãos e nos pés, perda de sensibilidade, dificuldade de equilíbrio e alterações de memória estão entre os sinais que podem aparecer. Em alguns casos, problemas neurológicos podem ocorrer mesmo sem anemia.
A falta de outras vitaminas do complexo B também pode provocar problemas específicos. A deficiência de B1, por exemplo, pode causar beribéri, doença que afeta os nervos e o coração. Já a falta de B3 pode levar à pelagra, que pode provocar alterações na pele, diarreia e manifestações neurológicas.
É importante lembrar que cansaço, anemia e formigamento não significam necessariamente falta de vitaminas. Esses sintomas podem estar associados a diferentes condições de saúde e precisam ser investigados.
Quais alimentos são fontes de vitaminas do complexo B?
Uma alimentação variada ajuda a fornecer os nutrientes necessários ao organismo. As vitaminas do complexo B estão presentes em alimentos de origem animal e vegetal, mas as fontes variam conforme o tipo de vitamina.
Carnes, peixes, ovos, leite e derivados são fontes de diferentes vitaminas do grupo. Feijão, lentilha, cereais integrais, castanhas e vegetais de folhas verdes também contribuem para a ingestão desses nutrientes.
A vitamina B12 exige atenção especial de pessoas que seguem uma alimentação vegana, já que suas fontes naturais são principalmente alimentos de origem animal. Produtos vegetais fortificados e suplementos podem ser alternativas, conforme a necessidade e a orientação profissional.
Quando a suplementação é necessária?
A suplementação pode ser indicada quando exames e avaliação profissional identificam deficiência ou uma condição que aumenta a necessidade desses nutrientes. Restrições alimentares, dificuldades de absorção intestinal e algumas condições de saúde podem exigir atenção especial.
O uso de suplementos por conta própria, porém, não é recomendado. A dose e o tempo de reposição dependem da vitamina envolvida, da causa da deficiência e das condições de cada pessoa.
Apesar de serem vitaminas hidrossolúveis, cujo excesso de muitas delas é eliminado pela urina, isso não significa que o consumo em grandes quantidades seja sempre seguro. Doses elevadas de vitamina B6 por períodos prolongados, por exemplo, podem provocar danos aos nervos, com sintomas como formigamento e perda de sensibilidade.
Por isso, diante de cansaço persistente, anemia, formigamento ou outros sintomas, a orientação é procurar atendimento de saúde para investigar as possíveis causas. A avaliação pode incluir exames de sangue e outros procedimentos, conforme a necessidade. A reposição adequada depende de identificar qual nutriente está em falta, em vez de simplesmente consumir um suplemento de complexo B.