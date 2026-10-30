Cansaço frequente, falta de disposição, anemia e até formigamento nas mãos e nos pés podem ter relação com a deficiência de vitaminas do complexo B. Essenciais para diversas funções do organismo, esses nutrientes participam do metabolismo, ajudam na formação das células do sangue e contribuem para o funcionamento adequado do sistema nervoso.

O complexo B é formado por oito vitaminas: B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (ácido pantotênico), B6 (piridoxina), B7 (biotina), B9 (folato ou ácido fólico) e B12 (cobalamina). Embora atuem em conjunto, cada uma desempenha funções específicas e a falta de um nutriente não significa, necessariamente, deficiência dos demais.

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