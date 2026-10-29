A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quinta-feira (29), o registro de cinco novas canetas injetáveis da classe dos agonistas do receptor de GLP-1, utilizadas no tratamento do diabetes e da obesidade. As autorizações ampliam a lista de medicamentos regularizados no Brasil e fazem parte da estratégia para fortalecer o abastecimento do mercado nacional.

Dos cinco medicamentos aprovados, três são indicados para o tratamento do diabetes e dois para a obesidade. Os produtos têm como princípios ativos a liraglutida e a semaglutida, substâncias que atuam em mecanismos relacionados ao controle da glicose no sangue e, conforme o medicamento e a indicação aprovada, à regulação do apetite.

Com a publicação dos novos registros, a Anvisa chega a 20 canetas dessa classe aprovadas em 2026. As autorizações foram formalizadas por meio da Resolução nº 4.244/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU).