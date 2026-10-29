A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quinta-feira (29), o registro de cinco novas canetas injetáveis da classe dos agonistas do receptor de GLP-1, utilizadas no tratamento do diabetes e da obesidade. As autorizações ampliam a lista de medicamentos regularizados no Brasil e fazem parte da estratégia para fortalecer o abastecimento do mercado nacional.
Dos cinco medicamentos aprovados, três são indicados para o tratamento do diabetes e dois para a obesidade. Os produtos têm como princípios ativos a liraglutida e a semaglutida, substâncias que atuam em mecanismos relacionados ao controle da glicose no sangue e, conforme o medicamento e a indicação aprovada, à regulação do apetite.
Com a publicação dos novos registros, a Anvisa chega a 20 canetas dessa classe aprovadas em 2026. As autorizações foram formalizadas por meio da Resolução nº 4.244/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU).
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Veja quais são as cinco canetas aprovadas
Os medicamentos receberam registros vinculados a três empresas farmacêuticas, com fabricação na Índia. As indicações variam conforme o produto e não devem ser confundidas, mesmo quando os medicamentos pertencem à mesma classe.
Aribet — liraglutida
O Aribet é indicado para o tratamento do diabetes. O registro foi concedido à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda., e a fabricação ficará a cargo da empresa indiana Biocon.
Lyrza — liraglutida
O Lyrza é indicado para o tratamento da obesidade, associado à prática de exercícios físicos e a mudanças na alimentação. O registro também foi concedido à Farma Vision, com fabricação pela Biocon.
Wylovol — liraglutida
Assim como o Lyrza, o Wylovol é indicado para o tratamento da obesidade em conjunto com mudanças nos hábitos alimentares e atividade física. O medicamento foi registrado pela Farma Vision e será fabricado pela Biocon.
Embeltah — semaglutida
O Embeltah é indicado para o tratamento do diabetes. O registro foi concedido à Dr. Reddy's Farmacêutica do Brasil Ltda., com fabricação pela empresa indiana OneSource Specialty.
Sevema — semaglutida
O Sevema também é indicado para o tratamento do diabetes. O registro foi concedido à Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., e a fabricação será realizada pela OneSource Specialty, na Índia.
O que são os medicamentos à base de GLP-1?
Os agonistas do receptor de GLP-1 são medicamentos que atuam em receptores relacionados à ação de um hormônio produzido naturalmente pelo organismo. Essa atuação contribui para o controle da glicose e, dependendo do princípio ativo e da indicação, também influencia a saciedade e o apetite.
A liraglutida e a semaglutida pertencem a essa classe, mas isso não significa que todos os produtos tenham as mesmas indicações, doses ou esquemas de utilização.
Por esse motivo, a aprovação de um medicamento para diabetes não significa que ele também esteja autorizado para o tratamento da obesidade. A utilização deve respeitar as indicações previstas no registro sanitário e a orientação de um profissional de saúde.
Anvisa já aprovou 20 canetas em 2026
A aprovação dos cinco novos medicamentos faz parte de um processo de priorização iniciado pela Anvisa em agosto de 2025, voltado à análise de pedidos de registro de produtos à base de semaglutida e liraglutida.
A iniciativa foi motivada por uma solicitação do Ministério da Saúde, considerando o interesse do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis), e a necessidade de abastecimento do mercado brasileiro.
A estratégia resultou na publicação do Edital de Chamamento nº 12/2025, que estabeleceu a priorização da análise desses medicamentos.
A ampliação do número de produtos registrados pode aumentar as alternativas disponíveis e favorecer a concorrência entre fabricantes. No entanto, a aprovação sanitária não significa que os medicamentos já estejam à venda nas farmácias, nem garante uma redução imediata dos preços.
A comercialização depende das etapas necessárias para a entrada dos produtos no mercado. A autorização divulgada pela Anvisa confirma os registros sanitários e as respectivas indicações dos cinco medicamentos.