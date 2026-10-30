O mês de novembro é marcado pela campanha Novembro Azul, movimento internacional de conscientização sobre a saúde do homem, com atenção especial à prevenção e ao diagnóstico do câncer de próstata. A iniciativa busca incentivar os homens a deixarem o preconceito e o medo de lado, procurarem atendimento médico e adotarem hábitos que contribuam para uma vida mais saudável.

A campanha ganha importância diante da dimensão da doença no Brasil. De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), são esperados aproximadamente 77,9 mil novos casos de câncer de próstata por ano no país no período de 2026 a 2028. O tumor é o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens brasileiros, ficando atrás apenas dos cânceres de pele não melanoma.

Um dos principais desafios é que a doença pode evoluir sem apresentar sintomas nas fases iniciais. Isso significa que o homem pode não perceber alterações no organismo enquanto o tumor ainda está localizado na próstata. Por esse motivo, a campanha procura ampliar o acesso à informação e estimular a procura pelos serviços de saúde diante de qualquer sinal suspeito.