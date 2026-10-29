O teste molecular DNA-HPV, utilizado para a detecção precoce do câncer do colo do útero, já está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) em 26 unidades da Federação. A implementação da nova tecnologia ocorre de forma gradual em todo o Brasil e busca ampliar a prevenção, identificar infecções associadas à doença e favorecer o diagnóstico em fases iniciais.

De acordo com o Ministério da Saúde, a estratégia já contabiliza 153 mil amostras coletadas no país em 2025 e 2026. Desse total, 93 mil foram processadas neste ano, sendo que 9.904 apresentaram resultado positivo para tipos de HPV considerados de alto risco, associados ao desenvolvimento do câncer do colo do útero.

O exame molecular representa um avanço no rastreamento da doença porque consegue identificar a presença do papilomavírus humano (HPV), principal fator associado ao desenvolvimento desse tipo de câncer, antes mesmo do aparecimento de lesões no colo do útero.