Os estudantes que ingressaram no ensino superior em 2026 e foram inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) devem ficar atentos ao prazo para o preenchimento do Questionário do Ingressante. O formulário estará disponível a partir desta sexta-feira (30) e deverá ser respondido até 18 de dezembro.
O prazo foi atualizado por meio de uma retificação do edital publicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame.
Para responder ao questionário, os estudantes deverão acessar o Sistema Enade e realizar o login utilizando a conta da plataforma Gov.br. O procedimento é obrigatório para os participantes inscritos nessa etapa do exame.
A iniciativa tem como objetivo identificar o perfil dos estudantes no momento de entrada na educação superior. O formulário reúne perguntas sobre informações socioeconômicas, permitindo conhecer melhor as características dos novos universitários e contribuir para o aprimoramento dos processos de avaliação do ensino superior brasileiro.
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Preenchimento é obrigatório
O Questionário do Ingressante é destinado aos estudantes inscritos pelas instituições de educação superior que começaram a graduação em 2026 e estão regularmente matriculados em cursos de bacharelado ou de tecnologia das áreas avaliadas pelo Enade neste ano. Também é necessário que o estudante tenha integralizado até 25% da carga horária mínima prevista para a conclusão do curso.
Embora os ingressantes estejam dispensados da realização da prova do Enade, o preenchimento do questionário é obrigatório. A conclusão dessa etapa é necessária para que o participante tenha sua situação de regularidade registrada no exame. Por isso, os estudantes devem observar o prazo estabelecido pelo Inep e não deixar o preenchimento para os últimos dias.
Enade 2026 terá diferentes modalidades de avaliação
A edição de 2026 contempla diferentes modalidades, de acordo com os cursos e as etapas da formação acadêmica. Entre elas está o Enade de Bacharelados e Cursos Superiores de Tecnologia, que envolve estudantes ingressantes e concluintes. A avaliação também contempla os cursos de Medicina, por meio do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), e as Licenciaturas, com avaliação teórica voltada aos estudantes que se preparam para atuar como professores.
O Enade é utilizado para avaliar o rendimento dos estudantes em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares de cada curso. O exame também verifica o desenvolvimento de competências e habilidades consideradas necessárias para a formação geral e profissional.
Os resultados das provas, juntamente com as informações fornecidas pelos estudantes nos questionários, são utilizados na composição dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior. Esses dados contribuem para a avaliação dos cursos e das instituições de ensino em todo o país.
Prazo para preenchimento
Os estudantes ingressantes inscritos no Enade 2026 devem acessar o Sistema Enade, entrar com a conta Gov.br e responder ao Questionário do Ingressante até o dia 18 de dezembro.
O procedimento deve ser realizado mesmo por aqueles que não precisarão fazer a prova nesta edição, já que o preenchimento é obrigatório para a regularidade no exame.