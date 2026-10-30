Os estudantes que ingressaram no ensino superior em 2026 e foram inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) devem ficar atentos ao prazo para o preenchimento do Questionário do Ingressante. O formulário estará disponível a partir desta sexta-feira (30) e deverá ser respondido até 18 de dezembro.

O prazo foi atualizado por meio de uma retificação do edital publicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame.

Para responder ao questionário, os estudantes deverão acessar o Sistema Enade e realizar o login utilizando a conta da plataforma Gov.br. O procedimento é obrigatório para os participantes inscritos nessa etapa do exame.