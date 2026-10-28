Ministrada pelo roteirista, diretor e produtor Luca Coelho Amberg, a atividade apresenta os fundamentos da escrita audiovisual e os processos envolvidos na construção de um roteiro. A proposta é ajudar os participantes a compreender como uma ideia pode ser estruturada para se transformar em uma narrativa para o cinema.

Quem deseja aprender a criar histórias para o cinema terá uma oportunidade gratuita em Piracicaba nesta sexta-feira (30). A Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe a Oficina de Roteiro Audiovisual para Iniciantes, das 14h às 18h. São 35 vagas para pessoas a partir de 18 anos, com inscrições pelo WhatsApp (19) 3433-3674.

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Durante as quatro horas de formação, os participantes terão contato com elementos da linguagem audiovisual e técnicas de construção narrativa. Um dos conteúdos abordados será a jornada do herói, método utilizado para estruturar histórias a partir do percurso e das transformações de um personagem. A oficina é voltada a quem deseja dar os primeiros passos na escrita de roteiros e conhecer melhor o processo de criação de uma obra audiovisual. A atividade oferece uma introdução técnica ao tema, sem exigir experiência prévia informada no release.

Luca Coelho Amberg é fundador da Amberg Filmes e trabalhou em produções como Meninos de Kichute (2010), Heróis da Liberdade (2008) e Caminho dos Sonhos (1999). A oficina é uma iniciativa do Pontos MIS e da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.