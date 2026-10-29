Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terá novas opções em Piracicaba a partir de terça-feira (3). O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, disponibiliza 140 vagas de emprego distribuídas em 55 funções. As oportunidades são destinadas a candidatos interessados em trabalhar em empresas de Piracicaba e região.
A relação contempla diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional, com vagas em áreas como indústria, comércio, serviços, logística, alimentação e atendimento. Entre as funções com maior número de oportunidades estão auxiliar de limpeza, que concentra 14 vagas, e auxiliar de cozinha, com 12 postos disponíveis.
Também se destacam as funções de ajudante de produção, mecânico industrial sênior e operador de ponte rolante, cada uma com 10 vagas. Para operador de caixa, são oferecidas cinco oportunidades, enquanto o cargo de consultor de vendas conta com três postos.
A lista inclui ainda vagas para ajudante geral, gerente de vendas, soldador, eletricista, assistente de loja, assistente de engenharia, balconista e estoquista, entre outras ocupações.
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Vagas exclusivas para PCDs
O processo de seleção também contempla pessoas com deficiência (PCDs), com oportunidades exclusivas para esse público. São 10 vagas para auxiliar operacional de logística e outras sete para ajudante de produção II.
Os interessados devem verificar as condições e os requisitos exigidos para cada função antes de realizar a candidatura. As exigências relacionadas à escolaridade, experiência profissional e demais qualificações variam de acordo com o cargo.
Salários chegam a R$ 3,5 mil
Entre as oportunidades anunciadas, algumas funções oferecem remunerações superiores a R$ 3 mil. O maior salário informado é para motorista carreteiro, com pagamento de R$ 3.566,70. Outra oportunidade com remuneração de destaque é a de analista de logística de transporte, que oferece salário de R$ 3.500.
Os valores e as condições de contratação devem ser consultados diretamente na relação de vagas disponibilizada pelo município, já que cada empresa contratante estabelece os critérios específicos para a seleção dos profissionais.
Como consultar e se candidatar
A relação completa das 140 oportunidades pode ser consultada no Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba, disponível pelo site: https://piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/
Os candidatos devem manter os dados cadastrais atualizados e conferir atentamente as informações de cada oportunidade, especialmente os requisitos de escolaridade, experiência e qualificações profissionais.
A Prefeitura informa que as vagas permanecem disponíveis até o limite de encaminhamentos e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes. Por isso, a orientação é acompanhar o painel para verificar a disponibilidade das oportunidades.
Informações
O CAT está localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, em Piracicaba. Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3431-8500.