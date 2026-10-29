Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terá novas opções em Piracicaba a partir de terça-feira (3). O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, disponibiliza 140 vagas de emprego distribuídas em 55 funções. As oportunidades são destinadas a candidatos interessados em trabalhar em empresas de Piracicaba e região.

A relação contempla diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional, com vagas em áreas como indústria, comércio, serviços, logística, alimentação e atendimento. Entre as funções com maior número de oportunidades estão auxiliar de limpeza, que concentra 14 vagas, e auxiliar de cozinha, com 12 postos disponíveis.

Também se destacam as funções de ajudante de produção, mecânico industrial sênior e operador de ponte rolante, cada uma com 10 vagas. Para operador de caixa, são oferecidas cinco oportunidades, enquanto o cargo de consultor de vendas conta com três postos.