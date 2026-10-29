Oito mil vagas em cursos gratuitos e online estão disponíveis para quem deseja ampliar os conhecimentos em áreas como saúde, biologia e meio ambiente. As formações são oferecidas pela Escola Superior do Instituto Butantan (ESIB), com aulas ao vivo pela plataforma Zoom e emissão de certificado para os participantes que cumprirem os requisitos de frequência.
Ao todo, são oito opções de cursos, cada uma com mil vagas. A programação começa nesta sexta-feira (30), com a formação sobre noções básicas de hemostasia, e segue ao longo de novembro. Entre os assuntos abordados estão escorpiões, aranhas, serpentes, tartarugas, cágados, jabutis, evolução e fundamentos para a formação de naturalistas.
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Veja os cursos disponíveis e como se inscrever
A programação começa com Hemostasia – noções básicas, que terá aulas nos dias 30 de outubro, 6 e 13 de novembro, das 14h às 17h. Em novembro, no dia 3, será realizado o curso Escorpiões de interesse em saúde, das 10h às 12h. Já Aranhas de importância em saúde está marcado para o dia 10, no mesmo horário.
Outras opções são Vamos falar de evolução, nos dias 12 e 13 de novembro, das 13h às 17h30; Entendendo a Natureza: bases conceituais para a formação de um naturalista, nos dias 16 e 17, também das 13h às 17h30; e Quelônios – conhecendo tartarugas, cágados e jabutis, no dia 19, das 13h às 17h. A lista inclui ainda Escorpiões como um problema de saúde pública, no dia 24 de novembro, das 9h às 17h, e Serpentes de Importância em Saúde, no dia 30, das 9h às 12h.
Cada formação oferece mil vagas, e os interessados podem consultar os detalhes e realizar a inscrição pela página oficial dos cursos. Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas, a seleção será feita por sorteio, com resultado divulgado no site da instituição. Para obter o certificado, é necessário acompanhar pelo menos 75% do tempo total das aulas ao vivo. Os participantes que cumprirem esse requisito receberão, em até dez dias úteis, um link para avaliar o curso. Algumas formações também poderão incluir atividades avaliativas online.