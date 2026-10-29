Oito mil vagas em cursos gratuitos e online estão disponíveis para quem deseja ampliar os conhecimentos em áreas como saúde, biologia e meio ambiente. As formações são oferecidas pela Escola Superior do Instituto Butantan (ESIB), com aulas ao vivo pela plataforma Zoom e emissão de certificado para os participantes que cumprirem os requisitos de frequência.

Ao todo, são oito opções de cursos, cada uma com mil vagas. A programação começa nesta sexta-feira (30), com a formação sobre noções básicas de hemostasia, e segue ao longo de novembro. Entre os assuntos abordados estão escorpiões, aranhas, serpentes, tartarugas, cágados, jabutis, evolução e fundamentos para a formação de naturalistas.

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