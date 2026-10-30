Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.078 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (29). Com isso, o prêmio principal acumulou mais uma vez e está estimado em R$ 6 milhões para o próximo sorteio, marcado para esta sexta-feira (30).

Os números sorteados foram: 05 – 07 – 12 – 29 – 34 – 36.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, outras apostas foram contempladas nas faixas inferiores. Na quina, destinada aos jogadores que acertaram cinco números, 31 apostas acertaram as dezenas e cada uma receberá R$ 20.770,47. Já na quadra, que premia quem acerta quatro números, 2.333 apostas foram ganhadoras. Cada uma receberá R$ 394,27.