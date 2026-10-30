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DISPUTA MILIONÁRIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal chega a R$ 6 milhões

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.078 da Mega-Sena. O próximo sorteio será nesta sexta-feira (30), com prêmio estimado em R$ 6 milhões.
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.078 da Mega-Sena. O próximo sorteio será nesta sexta-feira (30), com prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.078 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (29). Com isso, o prêmio principal acumulou mais uma vez e está estimado em R$ 6 milhões para o próximo sorteio, marcado para esta sexta-feira (30).

Os números sorteados foram: 05 – 07 – 12 – 29 – 34 – 36.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, outras apostas foram contempladas nas faixas inferiores. Na quina, destinada aos jogadores que acertaram cinco números, 31 apostas acertaram as dezenas e cada uma receberá R$ 20.770,47. Já na quadra, que premia quem acerta quatro números, 2.333 apostas foram ganhadoras. Cada uma receberá R$ 394,27.

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Próximo sorteio será nesta sexta-feira

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado nesta sexta-feira (30), com prêmio estimado em R$ 6 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Nesta semana, a modalidade contou com uma programação especial de sorteios, com concursos realizados de segunda a sexta-feira, substituindo temporariamente o calendário regular. A sequência contempla os concursos 3.075, 3.076, 3.077, 3.078 e 3.079.

As regras de participação e premiação permanecem as mesmas. Os interessados em concorrer devem registrar suas apostas até as 20h, no horário de Brasília. O sorteio está previsto para as 21h.

A aposta simples, com a escolha de seis números, custa R$ 6. Também é possível marcar mais dezenas no volante, aumentando o valor da aposta e as chances matemáticas de acertar a combinação sorteada.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser realizadas presencialmente nas casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal, incluindo o site e o aplicativo Loterias CAIXA e o Internet Banking, para clientes da instituição.

Após a programação especial desta semana, a Mega-Sena retomará o calendário regular de sorteios. A Caixa também dará início às vendas da Mega da Virada 2026, concurso especial que tradicionalmente movimenta apostadores de todo o país.

O prêmio da Mega-Sena é destinado aos jogadores que acertam as seis dezenas sorteadas. Caso não haja ganhador na faixa principal, o valor acumula para o concurso seguinte. As demais faixas contemplam apostas com quatro ou cinco acertos.

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