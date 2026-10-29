Moradores de Piracicaba poderão participar gratuitamente de uma caminhada de 20 km pelo bairro Campestre no sábado (7). A atividade faz parte da última edição do ano do Caipirandando, projeto que incentiva a prática de exercícios físicos ao ar livre e a descoberta de lugares próximos à cidade.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo formulário até sexta-feira (6), às 16h, por meio do formulário on-line. Não há limite de participantes, mas é necessário ter mais de 18 anos e preencher os dados solicitados, além de assinar digitalmente o termo de responsabilidade.

A concentração será às 5h30, no Centro Social do bairro Campestre, localizado na avenida Laranjal Paulista, 4.100. Após o aquecimento, a caminhada começará pontualmente às 6h, com previsão de término por volta das 11h30, no mesmo local da saída.