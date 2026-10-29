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ESPORTE

Caipirandando abre inscrições para última edição de 2026

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Ao longo do percurso participantes descobrem novos lugares nas proximidades da cidade.
Ao longo do percurso participantes descobrem novos lugares nas proximidades da cidade.

Moradores de Piracicaba poderão participar gratuitamente de uma caminhada de 20 km pelo bairro Campestre no sábado (7). A atividade faz parte da última edição do ano do Caipirandando, projeto que incentiva a prática de exercícios físicos ao ar livre e a descoberta de lugares próximos à cidade.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo formulário até sexta-feira (6), às 16h, por meio do formulário on-line. Não há limite de participantes, mas é necessário ter mais de 18 anos e preencher os dados solicitados, além de assinar digitalmente o termo de responsabilidade.

A concentração será às 5h30, no Centro Social do bairro Campestre, localizado na avenida Laranjal Paulista, 4.100. Após o aquecimento, a caminhada começará pontualmente às 6h, com previsão de término por volta das 11h30, no mesmo local da saída.

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Percurso exige preparação dos participantes

O trajeto de 20 km será feito por estradas de terra e asfalto, sem passagem por trilhas fechadas ou áreas de mata. Por volta das 8h, haverá uma parada para descanso na capela Santa Terezinha, no bairro Monjolinho.

Durante o percurso, os participantes contarão com acompanhamento de professores e da equipe da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, responsável pela organização. A orientação é levar água em garrafa ou mochila de hidratação, lanche leve, frutas, protetor solar, repelente, boné ou chapéu e capa de chuva. Também é recomendado usar roupas leves e calçados já amaciados, adequados para caminhadas longas.

Segundo o professor da Secretaria de Esportes, Marcelo Ortega, a caminhada ao ar livre pode contribuir para o condicionamento físico, a saúde cardiorrespiratória e o bem-estar mental, além de favorecer a convivência entre os participantes. “Além de melhorar o condicionamento físico e a saúde cardiorrespiratória, caminhar ao ar livre ajuda a aliviar o estresse, renovar as energias e faz bem para a mente. E ainda tem mais: cada caminhada é uma oportunidade de conhecer novos lugares, contemplar a natureza e fazer novas amizades”, afirma.

Esta será a terceira edição do Caipirandando em 2026. De acordo com a organização, cada edição realizada neste ano contou com aproximadamente 250 participantes.

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