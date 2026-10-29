Moradores de Piracicaba poderão participar gratuitamente de uma caminhada de 20 km pelo bairro Campestre no sábado (7). A atividade faz parte da última edição do ano do Caipirandando, projeto que incentiva a prática de exercícios físicos ao ar livre e a descoberta de lugares próximos à cidade.
As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo formulário até sexta-feira (6), às 16h, por meio do formulário on-line. Não há limite de participantes, mas é necessário ter mais de 18 anos e preencher os dados solicitados, além de assinar digitalmente o termo de responsabilidade.
A concentração será às 5h30, no Centro Social do bairro Campestre, localizado na avenida Laranjal Paulista, 4.100. Após o aquecimento, a caminhada começará pontualmente às 6h, com previsão de término por volta das 11h30, no mesmo local da saída.
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Percurso exige preparação dos participantes
O trajeto de 20 km será feito por estradas de terra e asfalto, sem passagem por trilhas fechadas ou áreas de mata. Por volta das 8h, haverá uma parada para descanso na capela Santa Terezinha, no bairro Monjolinho.
Durante o percurso, os participantes contarão com acompanhamento de professores e da equipe da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, responsável pela organização. A orientação é levar água em garrafa ou mochila de hidratação, lanche leve, frutas, protetor solar, repelente, boné ou chapéu e capa de chuva. Também é recomendado usar roupas leves e calçados já amaciados, adequados para caminhadas longas.
Segundo o professor da Secretaria de Esportes, Marcelo Ortega, a caminhada ao ar livre pode contribuir para o condicionamento físico, a saúde cardiorrespiratória e o bem-estar mental, além de favorecer a convivência entre os participantes. “Além de melhorar o condicionamento físico e a saúde cardiorrespiratória, caminhar ao ar livre ajuda a aliviar o estresse, renovar as energias e faz bem para a mente. E ainda tem mais: cada caminhada é uma oportunidade de conhecer novos lugares, contemplar a natureza e fazer novas amizades”, afirma.
Esta será a terceira edição do Caipirandando em 2026. De acordo com a organização, cada edição realizada neste ano contou com aproximadamente 250 participantes.