A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, promove no dia 28 de novembro a 4º edição da feira Alimentos na Esalq, evento gratuito que reúne atividades interativas, oficinas práticas, experiências sensoriais, apresentações musicais e visitas guiadas. A programação será realizada das 10h às 16h, em frente ao Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com participação aberta à comunidade.

A iniciativa busca aproximar a universidade da população por meio de experiências que apresentam, de maneira acessível e participativa, diferentes aspectos da ciência dos alimentos. Além de divulgar pesquisas e projetos desenvolvidos na instituição, a feira pretende apresentar o curso de Ciências dos Alimentos, suas possibilidades de formação acadêmica e os diferentes caminhos de atuação profissional no setor.

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer trabalhos desenvolvidos por grupos de extensão e laboratórios da Esalq, participar de oficinas e percorrer estandes temáticos. A proposta é transformar o conhecimento científico em experiências práticas, permitindo que pessoas de diferentes idades tenham contato com atividades desenvolvidas dentro da universidade.