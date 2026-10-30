A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, promove no dia 28 de novembro a 4º edição da feira Alimentos na Esalq, evento gratuito que reúne atividades interativas, oficinas práticas, experiências sensoriais, apresentações musicais e visitas guiadas. A programação será realizada das 10h às 16h, em frente ao Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com participação aberta à comunidade.
A iniciativa busca aproximar a universidade da população por meio de experiências que apresentam, de maneira acessível e participativa, diferentes aspectos da ciência dos alimentos. Além de divulgar pesquisas e projetos desenvolvidos na instituição, a feira pretende apresentar o curso de Ciências dos Alimentos, suas possibilidades de formação acadêmica e os diferentes caminhos de atuação profissional no setor.
Durante o evento, os visitantes poderão conhecer trabalhos desenvolvidos por grupos de extensão e laboratórios da Esalq, participar de oficinas e percorrer estandes temáticos. A proposta é transformar o conhecimento científico em experiências práticas, permitindo que pessoas de diferentes idades tenham contato com atividades desenvolvidas dentro da universidade.
Entre as atrações programadas está a Barraca Sensorial, que oferecerá experiências interativas envolvendo aromas e degustações de alimentos. A atividade será realizada na Central de Aulas e permitirá que os participantes explorem os sentidos e conheçam mais sobre as características dos alimentos. A organização dos visitantes será feita em grupos, com inscrições diretamente no local, sob coordenação da professora Camila Paglarini.
Outra atividade prevista é a visita guiada à Destilaria do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos. As visitas serão conduzidas pelo professor André R. Alcarde e estão programadas para dois horários: às 11h e às 15h. Cada percurso terá duração de aproximadamente 60 minutos e poderá receber até 25 participantes. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na tenda da atividade, durante a feira.
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Atividades para crianças e apresentações musicais
A programação também terá atrações voltadas ao público infantil. O Espaço Kids contará com desenhos, pinturas, brinquedos e atividades de pintura e carimbos utilizando frutas, além da distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.
A feira terá ainda apresentações musicais da Escola de Música Musicalle, ampliando as opções de entretenimento para quem visitar o espaço ao longo do dia. Para alimentação, estarão disponíveis food trucks, além de pontos de hidratação para os participantes.
Universidade também apresentará formas de ingresso
Além das experiências relacionadas à ciência dos alimentos, o evento será uma oportunidade para estudantes e interessados em ingressar na universidade conhecerem melhor o curso de Ciências dos Alimentos.
O Centro Acadêmico de Ciências dos Alimentos ficará responsável pela distribuição de materiais informativos sobre as possibilidades de ingresso na graduação, incluindo os processos seletivos da Fuvest, Enem e SiSU.
A organização também preparou uma dinâmica para incentivar os visitantes a conhecerem os diferentes espaços da feira. Na chegada, cada participante receberá um passaporte para registrar os carimbos das barracas dos grupos de extensão. Aqueles que completarem todos os carimbos poderão concorrer a um brinde do evento.
A quarta edição do Alimentos na Esalq é gratuita e aberta tanto à comunidade acadêmica quanto ao público em geral. Não é necessário fazer inscrição antecipada para participar da feira, mas algumas atrações, como as visitas à Destilaria e as experiências da Barraca Sensorial, terão organização de grupos e inscrições diretamente nos respectivos espaços.
SERVIÇO
Alimentos na Esalq – 4ª edição
Data: 28 de novembro de 2026
Horário: das 10h às 16h
Local: em frente ao Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Esalq/USP, em Piracicaba (SP).
Entrada: gratuita e aberta ao público.
Visitas guiadas à Destilaria: às 11h e às 15h, com duração de 60 minutos e limite de 25 participantes por turma. Inscrições diretamente na tenda da atividade.