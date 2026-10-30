O Engenho Central, em Piracicaba, recebe neste sábado (31) uma programação especial em comemoração ao Halloween. Com entrada gratuita, a festa começa a partir das 19h e promete reunir famílias, grupos de amigos e pessoas de todas as idades em uma noite temática, com fantasias, gastronomia e atividades de entretenimento.

A proposta é proporcionar uma noite de diversão em um dos principais pontos turísticos e culturais do município. A organização convida os participantes a prepararem suas fantasias e entrarem no clima da celebração, que terá atrações voltadas ao público infantil e adulto.