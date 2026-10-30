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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Halloween no Engenho Central terá atrações para toda a família

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução: @halloween__no_engenhocentral
Programação especial de Halloween promete reunir famílias e amigos em uma noite de fantasias, gastronomia e diversão em Piracicaba.
Programação especial de Halloween promete reunir famílias e amigos em uma noite de fantasias, gastronomia e diversão em Piracicaba.

O Engenho Central, em Piracicaba, recebe neste sábado (31) uma programação especial em comemoração ao Halloween. Com entrada gratuita, a festa começa a partir das 19h e promete reunir famílias, grupos de amigos e pessoas de todas as idades em uma noite temática, com fantasias, gastronomia e atividades de entretenimento.

A proposta é proporcionar uma noite de diversão em um dos principais pontos turísticos e culturais do município. A organização convida os participantes a prepararem suas fantasias e entrarem no clima da celebração, que terá atrações voltadas ao público infantil e adulto.

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Praça de alimentação e espaço para expositores

Entre as atrações confirmadas está uma área de alimentação, preparada para atender o público durante a programação. O espaço permitirá que os visitantes aproveitem diferentes opções gastronômicas sem precisar deixar o local da festa.

O evento também contará com uma área de expositores, onde os participantes poderão conhecer produtos, serviços e trabalhos apresentados pelos comerciantes e empreendedores presentes. A proposta é oferecer uma oportunidade para prestigiar os expositores e conhecer as opções disponíveis no espaço.

Crianças terão pinturas faciais

A programação também terá atividades direcionadas às crianças. Uma das atrações será a pintura facial, que permitirá aos pequenos entrar ainda mais no clima do Halloween, com caracterizações temáticas para complementar as fantasias.

A organização incentiva a participação de toda a família e convida os visitantes a reunirem amigos e familiares para aproveitar a noite, que terá como tema a diversão, a fantasia e a celebração do Halloween.

Entrada é gratuita

A festa será realizada no sábado (31 de outubro), a partir das 19h, no Engenho Central, localizado em Piracicaba. A entrada é gratuita e não há cobrança de ingresso para participar da programação.

Serviço

  • Evento: Halloween no Engenho Central
  • Data: sábado, 31 de outubro
  • Horário: a partir das 19h
  • Local: Engenho Central, Piracicaba (SP)
  • Entrada: gratuita
  • Atrações: área de alimentação, espaço para expositores e pinturas faciais para crianças.

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