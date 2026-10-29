A quarta edição do Pira Beer – Festival de Cerveja Artesanal reunirá 18 cervejarias artesanais em Piracicaba, entre os dias 27 e 29 de novembro. O evento terá entrada gratuita e será realizado no Parque João Hermann Neto, conhecido como Parque da Rua do Porto, no gramado entre os pedalinhos e a Praça das Bandeiras.
Além das cervejarias, o festival contará com três estabelecimentos especializados em drinks, praça de alimentação com 13 representantes do setor gastronômico, música ao vivo e participação de produtores rurais locais vinculados ao Selapir (Selo Local de Alimentos de Piracicaba).
A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, com apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria de Turismo e Viagens.
As 18 cervejarias selecionadas para participar desta edição são A Tutta Birra, Ampere, Cachorro Magro, Casa da Mina, Cevada Pura, Dama Bier, Em Nome do Malte, Green, Hop Flyers, HZB, Komtainer Beer, Nhô Quim, Panela Cervejeira, Peixe Para, Seven Hands, Sexto Sentido, Vibeer e Vitruviana.
Na categoria de drinks, estão confirmadas Dolores House, Sucupira e Vitz.
Já a praça de alimentação terá opções de 13 estabelecimentos: Bárbaro Hamburgueria, Bona Bona, D’Madre Salgaderia, Empanaderia La Ninha, Espetaria Ribeiro, Kibe do Hassib, La do Divino, Lapidador de Sabores, Luigi’s Bake Shop, Meat Steak House, Mister Churros, Small Smash Burguer e Tatu Lanches.
Critérios de seleção
A escolha dos participantes levou em consideração o tempo de atuação no mercado, o portfólio de estilos de cerveja, a oferta de opções para públicos com restrições alimentares ou que preferem bebidas sem álcool, as premiações conquistadas e a fabricação ou atuação na Região Turística Serra do Itaqueri.
Na edição anterior, realizada em 2025, o festival recebeu aproximadamente 10 mil pessoas.
Confira os horários
A programação será distribuída em três dias, com horários diferentes:
- Sexta-feira (27/11): das 17h às 22h;
- Sábado (28/11): das 11h às 22h;
- Domingo (29/11): das 11h às 20h.
A entrada é gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail turismo@piracicaba.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3431-7911.