A quarta edição do Pira Beer – Festival de Cerveja Artesanal reunirá 18 cervejarias artesanais em Piracicaba, entre os dias 27 e 29 de novembro. O evento terá entrada gratuita e será realizado no Parque João Hermann Neto, conhecido como Parque da Rua do Porto, no gramado entre os pedalinhos e a Praça das Bandeiras.

Além das cervejarias, o festival contará com três estabelecimentos especializados em drinks, praça de alimentação com 13 representantes do setor gastronômico, música ao vivo e participação de produtores rurais locais vinculados ao Selapir (Selo Local de Alimentos de Piracicaba).

A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, com apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria de Turismo e Viagens.