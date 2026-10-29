Piracicaba reúne atrações culturais para diferentes públicos entre esta quinta-feira (29) e domingo (1º). Entre os destaques estão o Concerto de Primavera da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), no domingo, e o 21º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira), que começou nesta quinta-feira (29) e segue até 8 de novembro.
A programação também conta com o espetáculo “Um Passeio no Bosque”, no Sesi, atividades para crianças no Shopping Piracicaba, atrações no Sesc e na Biblioteca Municipal, além de exposições gratuitas. Na região, Americana recebe a primeira edição da Festa do Morango.
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Concerto de Primavera da OEP
A Orquestra Educacional de Piracicaba apresenta o Concerto de Primavera neste domingo (1º), às 11h, na Estação da Paulista. A apresentação é gratuita, não exige reserva nem retirada antecipada de ingressos e tem duração aproximada de 75 minutos.
Sob regência e com arranjos de Ivan Bueno, o repertório reúne obras de compositores como Edvard Grieg, Jean Sibelius, Piotr Ilitch Tchaikovsky, Émile Waldteufel, Edward Elgar e Franz von Suppé. Entre as peças previstas estão “Amanhecer”, de Grieg; trechos de “O Lago dos Cisnes” e “Marcha Eslava”, de Tchaikovsky; “Valsa dos Patinadores”, de Waldteufel; e “Pomp and Circumstance”, de Elgar.
Fentepira tem espetáculos gratuitos
O 21º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba começou nesta quinta-feira (29) e segue até 8 de novembro. A programação reúne produções de grupos locais e de outras cidades, com espetáculos para diferentes faixas etárias e apresentações em espaços culturais do município.
Na abertura, nesta quinta-feira, “Tom na Fazenda” está previsto para as 19h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos. Os ingressos estão esgotados e não haverá distribuição no local. Na sexta-feira (30), às 20h, o público poderá assistir a “A Tal e as Bocas da Rua”, no Teatro Municipal Erotides de Campos, com classificação indicativa de 16 anos.
No sábado (31), a programação infantil inclui “Correnteza”, às 16h, no Teatro Municipal Erotides de Campos. Às 20h, o espetáculo “Alvéolo – Cantares Sodômicos Que Rebentam Tempestade” será apresentado no Floreia, com classificação indicativa de 12 anos. No domingo (1º), “Algokori e Se Você Saísse” será apresentado às 16h, no Teatro Municipal Erotides de Campos. Às 18h, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebe “A Última Cova”. Já às 21h30, “Vermelho, Branco e Preto” será apresentado no Floreia.
Os ingressos para as apresentações são gratuitos e devem ser retirados nos locais uma hora antes de cada espetáculo, conforme a disponibilidade de lugares. A exceção é “Tom na Fazenda”, que está esgotado.
Sesi apresenta “Um Passeio no Bosque”
O Sesi Piracicaba recebe o espetáculo “Um Passeio no Bosque” na sexta-feira (30), às 20h, e no sábado (31), às 18h. A montagem aborda as tensões políticas e diplomáticas da Guerra Fria a partir de negociações entre representantes dos Estados Unidos e da Rússia em torno da limitação de armamentos nucleares.
Dirigido por Marcelo Lazzaratto, o espetáculo explora os diálogos e conflitos envolvidos nas tentativas de estabelecer acordos entre as duas potências. A trama leva o público a refletir sobre as relações internacionais, os interesses políticos e os desafios da construção de acordos em um cenário marcado por disputas e desconfiança.
As apresentações são gratuitas, mas é necessário reservar os ingressos pelo sistema Meu SESI. Os interessados devem consultar a plataforma para verificar a disponibilidade e as orientações de acesso.
Sesi Piracicaba recebe show com releituras de canções de Elis Regina
O Sesi Piracicaba recebe no sábado (31), às 20h, o espetáculo musical “Elis, essas canções”, com a cantora e atriz Tassia Guarnieri e o pianista André Grella. A apresentação integra o projeto Territórios SESI de Arte e Cultura e propõe um passeio pelo repertório consagrado na voz de Elis Regina.
Em vez de reproduzir as interpretações da artista, Tassia busca dialogar com seu legado e apresentar novas leituras das canções. Acompanhada pelo piano de Grella, a cantora aposta na proximidade com o público e em uma escuta atenta, convidando os espectadores a redescobrir músicas conhecidas por outras perspectivas.
Os dois artistas têm formação pelo Conservatório de Tatuí e desenvolvem pesquisas voltadas à música brasileira, com foco na interpretação, na canção e na improvisação. A apresentação é gratuita, e as reservas devem ser feitas pela plataforma Meu SESI.
Halloween no Shopping Piracicaba
O Shopping Piracicaba preparou atividades temáticas para as crianças durante o Halloween, com programação na sexta-feira (30), no sábado (31) e no domingo (1º). A Noite do Pijama acontece na sexta-feira, das 20h à meia-noite, na loja GWM, no piso L1. A atividade é voltada a crianças de 6 a 12 anos e conta com 50 vagas. A participação exige inscrição on-line ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), conforme as orientações do shopping, até quinta-feira (29).
Já a Caça aos Doces será realizada no sábado e no domingo, das 14h às 18h, com 300 vagas por dia. Para participar, é necessário ter cadastro no aplicativo do shopping, apresentar duas notas de compras realizadas entre 26 e 30 de outubro, resgatar a participação pelo aplicativo e retirar o kit no SAC.
Biblioteca Municipal tem contoterapia e cinema de Halloween
A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe duas atividades gratuitas no fim de semana. Na sexta-feira (30), às 19h, o anfiteatro da biblioteca recebe o Nhô Cine Halloween, com exibição de quatro curtas-metragens brasileiros e conversa após as sessões com Murilo Bonini, Isabela Taffuri e Cris Mendes. A classificação indicativa é de 14 anos.
No sábado (31), às 11h, acontece a contoterapia “Florescer por Dentro”, que propõe uma reflexão sobre sentimentos, autocuidado e acolhimento. O encontro inclui a leitura do conto “A Imitação da Rosa”, seguida de conversa mediada e uma vivência reflexiva. A atividade é gratuita.
Sesc reúne música, teatro e oficinas
O Sesc Piracicaba tem atrações entre quinta-feira (29) e domingo (1º), com atividades musicais, espetáculos e oficinas para diferentes públicos.
Quinta-feira (29): Às 19h, o Teatro recebe a palestra “A escuta das crianças para a abertura de mundos novos”, com as professoras Paula Ramos e Amanda Fernandes. O encontro discute a importância de ouvir as crianças e inclui o lançamento do Mapa Cidade das Crianças. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes.
Sexta-feira (30): Às 20h, Diogo Nogueira se apresenta no Ginásio com um espetáculo que reúne clássicos de sua carreira e novas interpretações de músicas de Chico Buarque, Arlindo Cruz e Tim Maia. O show destaca as raízes do samba e integra coreografias da companhia Leandro Azevedo. A classificação indicativa é de 16 anos, e os ingressos custam R$ 60, R$ 30 e R$ 18.
No mesmo horário, a Cafeteria recebe “Som do Movimento – 20 anos e Jam de danças urbanas”, com Frank Ejara e Discípulos do Ritmo. A apresentação gratuita explora a relação entre som e movimento por meio da dança.
Sábado (31): Das 10h30 às 12h30, a Sala do Curumim recebe “Paisagens de brincar para corpos curiosos”, vivência gratuita voltada a crianças de até 6 anos, com propostas de exploração corporal, imaginação e interação com materiais diversos.
Às 13h, o Ginásio recebe o Festival Som Maior, que apresenta o resultado de um projeto de formação musical de jovens. A atividade vai até as 18h, com entrada gratuita e retirada de ingressos a partir das 10h. Como o festival já constava na programação anteriormente enviada, ele não é tratado como uma nova atração nesta agenda.
Às 14h, a oficina “A Flor de Tagetes no Jardim da Vida” propõe o contato com a terra e o cultivo de flores, em uma atividade inspirada no Día de los Muertos, tradição mexicana que celebra a memória e o afeto. A oficina acontece na Sala do Curumim e na Horta, é gratuita e recomendada para adultos e crianças a partir de 6 anos. A entrega de senhas começa 30 minutos antes.
Também das 14h às 17h, a oficina “Cerâmica: Pegue e Pinte sua caneca” permite aos participantes conhecer técnicas de pintura em cerâmica e criar uma peça própria. A atividade acontece no Espaço de Tecnologias e Artes, é voltada a pessoas a partir de 14 anos e tem inscrições pelo portal do Sesc, com valores de R$ 9, R$ 15 e R$ 30.
Às 16h, a Praça recebe “O Incrível Número Final”, espetáculo gratuito de palhaçaria com o Bando Golíardis, que combina habilidades cômicas, acrobáticas e malabarísticas.
Domingo (1º): Das 14h30 às 16h, a Sala de Expressão Corporal recebe o Lab Dance, laboratório coreográfico gratuito recomendado para jovens a partir de 13 anos. A atividade também ocorre no sábado, no mesmo horário, e convida os participantes a experimentar movimentos, criar coreografias e trocar ideias em grupo.
O Sesc Piracicaba fica na Rua Ipiranga, 155, no Centro. A retirada de ingressos, as inscrições e os valores variam conforme a atividade.
Exposições seguem abertas em Piracicaba
O 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba pode ser visitado até domingo (1º de novembro), no Engenho Central. A edição tem presidência da artista plástica finlandesa Synnöve Hilkner e júri de seleção formado por profissionais das áreas de quadrinhos, ilustração e humor gráfico, entre eles Dani Marino, Luiz Gustavo Paffaro e Marília Marz. A entrada é gratuita.
O Engenho Central fica na Avenida Doutor Maurice Allain, 454, na Vila Rezende.
No Sesc Piracicaba, a exposição “Letras & Filetes: Memória Afetiva e Latinidades” reúne trabalhos de cerca de 60 artistas do Brasil e de outros países da América Latina. Com curadoria de Filipe Grimaldi e Thiago Nevs, a mostra destaca a gráfica popular, como letreiros de barcos, cartazes de mercado e filetes de caminhão, como expressão de memória e identidade.
A exposição segue em cartaz até 30 de maio de 2027, com visitação de terça a sexta-feira, das 13h às 22h. A entrada é gratuita.
Sabores na Rua reúne 12 food trucks
Nesta quinta-feira (29), das 10h às 15h, o evento Sabores na Rua reúne 12 food trucks no Centro Cívico de Piracicaba. A programação conta com opções de comidas e bebidas e apresentação musical do grupo SouEla, que tem repertório de brasilidades e composições próprias. A entrada é gratuita.
Entre os pratos oferecidos estão espetinhos, massas, yakisoba, acarajé, empanadas argentinas, pamonha, churros, hambúrgueres, doces e salgados. O evento celebra o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, e integra a campanha municipal “Outubro Rosa em Dose Dupla”.
A atividade será realizada na rampa do Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233.
Festa do Morango estreia em Americana
Na região, Americana recebe pela primeira vez a Festa do Morango, de sexta-feira (30) a segunda-feira (2), no estacionamento do Americana Shopping. A entrada é gratuita, e a programação reúne pratos doces e salgados preparados com morango, praça de alimentação e shows musicais.
Na sexta-feira, às 19h30, a Banda Confisco apresenta um tributo ao Charlie Brown Jr. No sábado (31), as Guerreiras do K-Pop se apresentam às 16h, seguidas, às 20h, por um especial de rock internacional. No domingo (1º), às 20h, Fer sobe ao palco com repertório sertanejo. Na segunda-feira (2), Gulliver Trio se apresenta às 14h, e a Banda Main Station faz um especial Coldplay às 19h30.
O evento também promove uma campanha de arrecadação de alimentos.