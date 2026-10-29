Às 13h, o Ginásio recebe o Festival Som Maior, que apresenta o resultado de um projeto de formação musical de jovens. A atividade vai até as 18h, com entrada gratuita e retirada de ingressos a partir das 10h. Como o festival já constava na programação anteriormente enviada, ele não é tratado como uma nova atração nesta agenda.

Às 14h, a oficina “A Flor de Tagetes no Jardim da Vida” propõe o contato com a terra e o cultivo de flores, em uma atividade inspirada no Día de los Muertos, tradição mexicana que celebra a memória e o afeto. A oficina acontece na Sala do Curumim e na Horta, é gratuita e recomendada para adultos e crianças a partir de 6 anos. A entrega de senhas começa 30 minutos antes.

Também das 14h às 17h, a oficina “Cerâmica: Pegue e Pinte sua caneca” permite aos participantes conhecer técnicas de pintura em cerâmica e criar uma peça própria. A atividade acontece no Espaço de Tecnologias e Artes, é voltada a pessoas a partir de 14 anos e tem inscrições pelo portal do Sesc, com valores de R$ 9, R$ 15 e R$ 30.