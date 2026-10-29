A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou cinco novos medicamentos à base de liraglutida e semaglutida, substâncias da classe dos agonistas do receptor GLP-1. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29), com três medicamentos destinados ao tratamento do diabetes e outros dois indicados para o controle da obesidade.

A decisão amplia as opções de medicamentos disponíveis no país para pacientes que precisam controlar os níveis de açúcar no sangue ou tratar o excesso de peso. Conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, esses produtos atuam em mecanismos relacionados ao apetite, à saciedade e à regulação da glicose.

Segundo informações divulgadas sobre as aprovações, a Anvisa já autorizou 20 canetas dessa categoria em 2026. A liberação de novos registros, entretanto, não significa que todos os produtos estejam imediatamente disponíveis nas farmácias.

Veja quais são as cinco novas canetas aprovadas