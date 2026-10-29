A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou cinco novos medicamentos à base de liraglutida e semaglutida, substâncias da classe dos agonistas do receptor GLP-1. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29), com três medicamentos destinados ao tratamento do diabetes e outros dois indicados para o controle da obesidade.
A decisão amplia as opções de medicamentos disponíveis no país para pacientes que precisam controlar os níveis de açúcar no sangue ou tratar o excesso de peso. Conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, esses produtos atuam em mecanismos relacionados ao apetite, à saciedade e à regulação da glicose.
Segundo informações divulgadas sobre as aprovações, a Anvisa já autorizou 20 canetas dessa categoria em 2026. A liberação de novos registros, entretanto, não significa que todos os produtos estejam imediatamente disponíveis nas farmácias.
Veja quais são as cinco novas canetas aprovadas
Os medicamentos autorizados utilizam liraglutida ou semaglutida como princípio ativo. As indicações variam conforme o produto, e a prescrição deve respeitar as condições aprovadas pela agência reguladora.
Confira os nomes, as finalidades e as empresas envolvidas:
- Sevema (semaglutida): indicado para o tratamento do diabetes. O registro foi concedido à Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., com fabricação atribuída à empresa indiana OneSource Specialty.
- Lyrza (liraglutida): destinado ao tratamento da obesidade, associado a mudanças na alimentação e à prática de exercícios físicos. O registro pertence à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda., com fabricação pela indiana Biocon.
- Embeltah (semaglutida): indicado para o tratamento do diabetes. O registro foi concedido à Dr. Reddy’s Farmacêutica do Brasil Ltda., com fabricação pela empresa indiana OneSource Specialty.
- Wylovol (liraglutida): indicado para o controle da obesidade em conjunto com alimentação adequada e atividade física. O registro foi concedido à Farma Vision, e a fabricação é atribuída à Biocon, da Índia.
- Aribet (liraglutida): destinado ao tratamento do diabetes. O registro também foi concedido à Farma Vision, com fabricação pela empresa indiana Biocon.
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Como funcionam as canetas de semaglutida?
A semaglutida imita a ação do GLP-1, um hormônio produzido naturalmente pelo organismo. Esse mecanismo contribui para regular a glicemia e aumentar a sensação de saciedade, o que pode ajudar no controle do peso em pacientes para os quais o medicamento é indicado.
A substância também retarda o esvaziamento do estômago, prolongando a sensação de estar satisfeito após as refeições. Dependendo do produto e da indicação aprovada, a aplicação é feita uma vez por semana.
Embora seja associada ao emagrecimento, a semaglutida também é utilizada no tratamento do diabetes tipo 2. A indicação depende das características do medicamento e da avaliação médica, e não deve ser confundida com o uso indiscriminado para perder peso.
Qual é a diferença entre semaglutida e liraglutida?
A liraglutida pertence à mesma classe de medicamentos e também atua nos receptores de GLP-1, auxiliando no controle da glicose e do apetite. Uma das principais diferenças entre as substâncias está na frequência de aplicação: os medicamentos à base de liraglutida geralmente exigem uso diário, enquanto os de semaglutida utilizados por via injetável costumam ter aplicação semanal.
A escolha entre os tratamentos depende da indicação clínica, das características do paciente, da avaliação do profissional de saúde e das informações específicas de cada produto.
Novos registros não dispensam acompanhamento médico
Apesar da ampliação das opções, as canetas à base de GLP-1 não devem ser utilizadas sem orientação profissional. Os medicamentos podem provocar efeitos adversos e apresentam contraindicações e precauções que precisam ser avaliadas antes do início do tratamento.
Também é importante verificar se o produto está disponível no mercado e se sua indicação corresponde à necessidade do paciente. A aprovação sanitária autoriza a comercialização conforme as condições estabelecidas pela Anvisa, mas não substitui a prescrição nem o acompanhamento médico.