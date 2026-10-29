A Black Friday se aproxima e, com ela, cresce a busca por descontos e oportunidades de compra. Mas a expectativa por preços baixos também pode abrir espaço para fraudes digitais, como lojas falsas, links maliciosos e cobranças indevidas. Para ajudar os consumidores a se proteger, o Itaú Unibanco reuniu seis orientações para comprar com mais segurança durante o período promocional.
Uma projeção da Confi/Neotrust em parceria com o E-Commerce Brasil estima que o comércio eletrônico brasileiro movimente R$ 13,3 bilhões na data, alta de 20,7% em relação a 2025. Com mais pessoas pesquisando produtos e aproveitando ofertas, a atenção deve ser redobrada para evitar prejuízos financeiros.
1. Pesquise a loja antes de aproveitar o desconto
Preços muito abaixo dos praticados no mercado podem ser um sinal de alerta. Antes de fechar a compra, compare valores, consulte a reputação do vendedor e verifique o CNPJ da empresa.
Também é importante conferir cuidadosamente o endereço eletrônico. Criminosos criam páginas que imitam lojas conhecidas para atrair consumidores e receber pagamentos por produtos que nunca serão entregues.
Uma maneira de reduzir o risco é acessar os estabelecimentos pelos aplicativos oficiais ou digitar o endereço da loja diretamente no navegador. Em marketplaces, a negociação e o pagamento devem permanecer dentro da plataforma, sem transferências para contas indicadas por terceiros.
2. Não clique em links suspeitos nem escaneie QR Codes sem conferir
Mensagens com cupons exclusivos, descontos relâmpago e supostos problemas em pedidos podem esconder páginas falsas ou arquivos maliciosos. O mesmo cuidado vale para avisos de entrega enviados por SMS, e-mail ou aplicativos de mensagens.
Antes de abrir um link, confira quem enviou a mensagem e verifique o endereço de destino. Em pagamentos por QR Code, inclusive em estabelecimentos físicos, confirme se os dados correspondem à operação que pretende realizar.
Nunca informe senhas, códigos de autenticação ou iToken a pessoas que entram em contato inesperadamente. Também evite instalar aplicativos por orientação de desconhecidos que se apresentam como funcionários de bancos ou lojas.
3. Confira o destinatário antes de pagar
Antes de confirmar um Pix ou pagar um boleto, verifique o nome do beneficiário, o CPF ou CNPJ, a instituição financeira e o valor informado.
Se os dados forem diferentes dos esperados, interrompa a operação e entre em contato com a loja por um canal oficial. Não faça pagamentos adicionais para liberar descontos, validar pedidos ou supostamente aumentar a segurança de uma compra.
Nas transações pela internet, o cartão virtual pode oferecer uma camada adicional de proteção. Quando disponível, a versão temporária também pode ser uma alternativa para compras pontuais.
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4. Fique atento ao usar cartões e maquininhas
Os cuidados durante a Black Friday também são importantes nas lojas físicas. Antes de aproximar ou inserir o cartão, confira o valor exibido na maquininha e não conclua a operação se a tela estiver danificada, encoberta ou apresentar informações inconsistentes.
Mantenha o cartão sob sua supervisão durante o pagamento, proteja a senha e verifique se o cartão devolvido é realmente o seu.
Sempre que possível, utilize carteiras digitais ou pagamento por aproximação. Outra medida preventiva é ajustar os limites de transação de acordo com suas necessidades, reduzindo-os quando não precisar de valores elevados.
5. Desconfie de mensagens sobre entregas e pedidos
Golpistas podem se passar por representantes de lojas, transportadoras ou instituições financeiras para convencer consumidores a pagar cobranças falsas ou fornecer dados pessoais.
Mensagens sobre taxas inesperadas, problemas na entrega ou necessidade de regularizar uma compra devem ser verificadas antes de qualquer ação. Não realize transferências para liberar encomendas, cancelar pedidos ou corrigir supostos erros sem confirmar a informação diretamente com a empresa.
Se houver dúvida, encerre a conversa e procure o estabelecimento ou o banco pelos canais oficiais. Evite utilizar números de telefone e links fornecidos na própria mensagem suspeita.
6. Saiba o que fazer se cair em um golpe
Agir rapidamente pode ajudar a reduzir os prejuízos. Se perceber uma fraude ou identificar uma transação suspeita, entre em contato imediatamente com o banco pelos canais oficiais para solicitar o bloqueio de operações e contestar pagamentos, quando cabível.
No caso de transferências via Pix, a instituição financeira poderá avaliar a aplicação do Mecanismo Especial de Devolução (MED), desde que a situação se enquadre nas regras do procedimento. A devolução, porém, não é garantida.
Também é importante guardar comprovantes, mensagens, números de telefone e capturas de tela. Registre um boletim de ocorrência e denuncie perfis, anúncios ou páginas fraudulentas à plataforma em que apareceram.
Se houver suspeita de que o celular foi comprometido por um aplicativo malicioso ou acesso remoto, desconecte o aparelho da internet e procure assistência técnica confiável. Altere as senhas usando outro dispositivo seguro e avalie o bloqueio ou a substituição de cartões cujos dados possam ter sido expostos.
Acompanhe as movimentações bancárias e mantenha os alertas de segurança ativos. Caso tenha sido vítima de uma fraude, não deixe de comunicar o ocorrido ao banco e às autoridades.