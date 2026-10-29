A Black Friday se aproxima e, com ela, cresce a busca por descontos e oportunidades de compra. Mas a expectativa por preços baixos também pode abrir espaço para fraudes digitais, como lojas falsas, links maliciosos e cobranças indevidas. Para ajudar os consumidores a se proteger, o Itaú Unibanco reuniu seis orientações para comprar com mais segurança durante o período promocional.

Uma projeção da Confi/Neotrust em parceria com o E-Commerce Brasil estima que o comércio eletrônico brasileiro movimente R$ 13,3 bilhões na data, alta de 20,7% em relação a 2025. Com mais pessoas pesquisando produtos e aproveitando ofertas, a atenção deve ser redobrada para evitar prejuízos financeiros.

1. Pesquise a loja antes de aproveitar o desconto

Preços muito abaixo dos praticados no mercado podem ser um sinal de alerta. Antes de fechar a compra, compare valores, consulte a reputação do vendedor e verifique o CNPJ da empresa.