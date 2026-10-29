A identificação por biometria facial passará a ser exigida para usuários de telefonia móvel no Brasil, conforme norma aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A mudança pretende reforçar a segurança no cadastro de linhas e dificultar fraudes praticadas com documentos ou informações falsas.

A regra abrange pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs). A implementação será feita por etapas, com datas diferentes para novas ativações, alterações cadastrais e regularização de clientes que ainda não tiverem realizado a validação.

Quem não atender às exigências poderá ter a linha suspensa a partir de 2029, seguindo os procedimentos e prazos de notificação previstos na regulamentação.

Como será feita a biometria facial?