O Governo Federal anunciou, na quarta-feira (28), uma série de medidas para prevenir e combater a violência política no Brasil, diante de ocorrências registradas no contexto das eleições gerais de 2026. Entre sábado (24) e quarta-feira (28), foram contabilizados 45 casos de violência política, com 47 vítimas e dez mortes. Entre as vítimas fatais, três eram indígenas.

As medidas incluem o levantamento de informações sobre as ocorrências, o acompanhamento de investigações e a atuação conjunta de órgãos de segurança pública e do sistema de Justiça. A iniciativa busca garantir a apuração dos crimes e evitar que a descentralização dos registros entre diferentes instituições prejudique o andamento dos casos.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) solicitou informações às corregedorias das polícias estaduais e do Distrito Federal sobre situações que envolvem agentes das corporações. O levantamento considera os registros contabilizados até quarta-feira (28), e uma nova atualização deverá ser realizada nos próximos dias.