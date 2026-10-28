Foram quatro veículos localizados em menos de 24 horas, em ações que envolveram informações de diferentes forças de segurança.

A Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba recuperou três veículos furtados e apreendeu uma caminhonete com sinais adulterados nesta terça-feira (27).

Um Fiat Palio foi localizado após informações da Polícia Civil. A irregularidade foi confirmada, e o veículo acabou encaminhado ao pátio.

Após alerta da Guarda Municipal de Americana (GAMA), equipes localizaram a caminhonete no bairro Vila Independência. O veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário.

Durante as buscas, os guardas de Piracicaba localizaram uma segunda caminhonete furtada, desta vez em Limeira. Ela foi apresentada no plantão policial e recolhida ao pátio.