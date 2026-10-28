28 de outubro de 2026
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EM PIRACICABA

GCM recupera 3 veículos furtados e caminhonete clonada

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM
O veículos foram apreendidos em Piracicaba.
O veículos foram apreendidos em Piracicaba.

  A Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba recuperou três veículos furtados e apreendeu uma caminhonete com sinais adulterados nesta terça-feira (27).

 Foram quatro veículos localizados em menos de 24 horas, em ações que envolveram informações de diferentes forças de segurança.

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 Um Fiat Palio foi localizado após informações da Polícia Civil. A irregularidade foi confirmada, e o veículo acabou encaminhado ao pátio.

 Após alerta da Guarda Municipal de Americana (GAMA), equipes localizaram a caminhonete no bairro Vila Independência. O veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário.

 Durante as buscas, os guardas de Piracicaba localizaram uma segunda caminhonete furtada, desta vez em Limeira. Ela foi apresentada no plantão policial e recolhida ao pátio.

Uma terceira Frontier, suspeita de clonagem, desobedeceu à ordem de parada. O motorista fugiu pelas ruas da Vila Rezende, mas a caminhonete acabou abandonada.

Na checagem, os agentes encontraram sinais identificadores adulterados e indícios de clonagem de um veículo registrado na Bahia. A caminhonete foi apreendida e encaminhada para perícia.

A operação reforça a importância da integração entre a GCM, a Polícia Civil e a GAMA no combate ao crime.

Os suspeitos não foram localizados. Os casos seguem sob investigação da Polícia Civil.

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