A Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba recuperou três veículos furtados e apreendeu uma caminhonete com sinais adulterados nesta terça-feira (27).
Foram quatro veículos localizados em menos de 24 horas, em ações que envolveram informações de diferentes forças de segurança.
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Um Fiat Palio foi localizado após informações da Polícia Civil. A irregularidade foi confirmada, e o veículo acabou encaminhado ao pátio.
Após alerta da Guarda Municipal de Americana (GAMA), equipes localizaram a caminhonete no bairro Vila Independência. O veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário.
Durante as buscas, os guardas de Piracicaba localizaram uma segunda caminhonete furtada, desta vez em Limeira. Ela foi apresentada no plantão policial e recolhida ao pátio.
Uma terceira Frontier, suspeita de clonagem, desobedeceu à ordem de parada. O motorista fugiu pelas ruas da Vila Rezende, mas a caminhonete acabou abandonada.
Na checagem, os agentes encontraram sinais identificadores adulterados e indícios de clonagem de um veículo registrado na Bahia. A caminhonete foi apreendida e encaminhada para perícia.
A operação reforça a importância da integração entre a GCM, a Polícia Civil e a GAMA no combate ao crime.
Os suspeitos não foram localizados. Os casos seguem sob investigação da Polícia Civil.