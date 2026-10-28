Durante deslocamento para atender a uma ocorrência de trânsito, a equipe foi abordada por um familiar da vítima, que informou que ela estaria sendo ameaçada pelo marido.

Na noite desta terça-feira (27), policiais militares da 4ª Companhia do 10º BPM/I prenderam um homem por violência doméstica, no bairro Santa Cecília, em Piracicaba.

No local, a mulher confirmou as ameaças e relatou que já havia sido ameaçada anteriormente com o uso de uma arma de fogo. Durante a averiguação, os policiais localizaram um simulacro de pistola no interior do veículo do casal.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão. Durante a intervenção, ele passou a ofender os policiais e resistiu ao uso de algemas, sendo necessário o emprego de força para contê-lo, conforme os procedimentos operacionais.

As partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial ratificou a prisão do homem, que permaneceu à disposição da Justiça.