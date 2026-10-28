Um motorista foi preso por embriaguez ao volante na tarde deste domingo (25), em Piracicaba, após se envolver em um sinistro de trânsito sem vítimas no cruzamento da Rua Dona Eugênia com a Avenida Carlos Botelho.

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Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares identificaram sinais de embriaguez em um dos condutores envolvidos. Submetido ao teste do bafômetro, o motorista apresentou 1,46 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, resultado que caracteriza crime de trânsito.