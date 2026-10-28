Um motorista foi preso por embriaguez ao volante na tarde deste domingo (25), em Piracicaba, após se envolver em um sinistro de trânsito sem vítimas no cruzamento da Rua Dona Eugênia com a Avenida Carlos Botelho.
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Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares identificaram sinais de embriaguez em um dos condutores envolvidos. Submetido ao teste do bafômetro, o motorista apresentou 1,46 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, resultado que caracteriza crime de trânsito.
Diante da constatação, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
Crime de trânsito
De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool é crime, com previsão de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de obter habilitação.
Apesar de não haver registro de vítimas no acidente, a ocorrência terminou com a prisão do condutor após a confirmação da embriaguez pelo teste do etilômetro.